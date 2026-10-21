Lautaro, Emiliano, Nico y otros argentinos por la Champions League: toda la agenda del miércoles

Por otro lado, en el Manchester United el dueño de la saga central es Lisandro Martínez; campeón de la Copa del Mundo quien en los últimos días protagonizó una polémica ya que - frustrado por los malos resultados - cargó contra la dirigencia haciendo referencia a que al plantel le faltó un salto de calidad en el último mercado de pases. En las últimas horas trascendió que no jugará por Champions League.

Horario: 13.45.

TV: Disney+ Plan Premium.

Estadio: Giuseppe Sinigaglia.

Aston Villa vs. Viking FK

Tras la partida del Dibu Martínez al Chelsea quedaron dos representantes argentinos en el Aston Villa: Emiliano Buendía, quien con la 10 en la espalda se convirtió en el cerebro de los Villanos, y Alejandro Garnacho, que todavía no logra recuperar el nivel que lo instaló en el fútbol europeo.

Horario: 16.00.

TV: Disney+ Plan Premium.

Estadio: Villa Park.

Emiliano Buendía es el encargado de llevar a lo más alto a los Villanos en Champions League.

Bayern Munich vs. Arsenal

Aunque no habrán jugadores en cancha es necesario poner en valor a Gabriel Heinze que se desempeña como asistente técnico principal de Mikel Arteta en el Arsenal, rol que asumió en julio de 2025.

Horario: 16.00.

TV: Disney+ Plan Premium.

Estadio: Allianz Arena.

Inter vs. Shakhtar Donetsk

Lautaro Martínez saltará al campo con la cinta de capitán en su brazo y buscará cambiar la cara a la falta de resultados del Inter en Champions League: en la primera fecha cayó como visitante frente al Real Madrid por 2 a 1 y en el segundo partido volvió a caer, pero en esa oportunidad con un sorpresivo resultado como local: fue 3 a 4 contra Brujas.

Horario: 16.00.

TV: Disney+ Plan Premium.

Estadio: Giuseppe Meazza.

Real Betis vs. Feyenoord

En el conjunto español militan el defensor Valentín Gómez y el mediocampista Giovanni Lo Celso y ambos vienen de ser protagonistas frente al Barcelona, en la derrota por 5 a 2 por la novena fecha de La Liga. Allí el defensor convirtió un gol y al mediocampista le anularon un golazo, aunque con polémica incluída.

Horario: 16.00.

TV: Disney+ Plan Premium.

Estadio: Benito Villamarin.

Lautaro Martínez viene de convertir un doblete en Champions League, pero no fue suficiente para el Inter.

El resto de la jornada de la Champions League

Lille vs. Galatasaray

Horario: 13.45.

TV: Disney+ Plan Premium.

Estadio: Stade Pierre-Mauroy.

Brujas vs. Lens

Horario: 16.00.

TV: Disney+ Plan Premium.

Estadio: Jan Breydel Stadium.

Real Madrid vs. RB Leipzig

Horario: 16.00.

TV: Disney+ Plan Premium.

Santiago Bernabéu.

Sporting CP vs. LASK Linz