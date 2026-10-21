Lautaro, Emiliano, Nico y otros argentinos por la Champions League: toda la agenda del miércoles

El martes comenzó la tercera fecha de la Champions League, que se extenderá durante tres días y, como en cada jornada, el protagonismo de los jugadores argentinos volvió a ser determinante. La cuota goleadora de ese primer día así lo evidenció:
La Champions League continúa la tercera fecha con partidos apasionantes y durante el miércoles el protagonismo de los argentinos volverá a ser importante
El martes comenzó la tercera fecha de la Champions League, que se extenderá durante tres días y, como en cada jornada, el protagonismo de los jugadores argentinos volvió a ser determinante. La cuota goleadora de ese primer día así lo evidenció:
Hoy también saltarán a la cancha varios argentinos que detallamos a continuación.
Nicolás Paz se ganó el corazón de los hinchas del Como gracias a su cuota goleadora, sus asistencias y su capacidad para adueñarse del mediocampo y del circuito creativo del equipo dirigido por Cesc Fàbregas. Además, en las líneas del equipo italiano también está Máximo Perrone, mediocampista que alterna titularidades y suplencias, pero de gran consideración del DT.
Por otro lado, en el Manchester United el dueño de la saga central es Lisandro Martínez; campeón de la Copa del Mundo quien en los últimos días protagonizó una polémica ya que - frustrado por los malos resultados - cargó contra la dirigencia haciendo referencia a que al plantel le faltó un salto de calidad en el último mercado de pases. En las últimas horas trascendió que no jugará por Champions League.
Tras la partida del Dibu Martínez al Chelsea quedaron dos representantes argentinos en el Aston Villa: Emiliano Buendía, quien con la 10 en la espalda se convirtió en el cerebro de los Villanos, y Alejandro Garnacho, que todavía no logra recuperar el nivel que lo instaló en el fútbol europeo.
Aunque no habrán jugadores en cancha es necesario poner en valor a Gabriel Heinze que se desempeña como asistente técnico principal de Mikel Arteta en el Arsenal, rol que asumió en julio de 2025.
Lautaro Martínez saltará al campo con la cinta de capitán en su brazo y buscará cambiar la cara a la falta de resultados del Inter en Champions League: en la primera fecha cayó como visitante frente al Real Madrid por 2 a 1 y en el segundo partido volvió a caer, pero en esa oportunidad con un sorpresivo resultado como local: fue 3 a 4 contra Brujas.
En el conjunto español militan el defensor Valentín Gómez y el mediocampista Giovanni Lo Celso y ambos vienen de ser protagonistas frente al Barcelona, en la derrota por 5 a 2 por la novena fecha de La Liga. Allí el defensor convirtió un gol y al mediocampista le anularon un golazo, aunque con polémica incluída.