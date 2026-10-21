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Gran presencia argentina

Lautaro, Emiliano, Nico y otros argentinos por la Champions League: toda la agenda del miércoles

La Champions League continúa la tercera fecha con partidos apasionantes y durante el miércoles el protagonismo de los argentinos volverá a ser importante

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Tres de los argentinos que serán protagonistas hoy en la Champions League.

Tres de los argentinos que serán protagonistas hoy en la Champions League.

El martes comenzó la tercera fecha de la Champions League, que se extenderá durante tres días y, como en cada jornada, el protagonismo de los jugadores argentinos volvió a ser determinante. La cuota goleadora de ese primer día así lo evidenció:

Hoy también saltarán a la cancha varios argentinos que detallamos a continuación.

El Como registra un triunfo y una derrota en Champions League.

El Como registra un triunfo y una derrota en Champions League.

Miércoles de Champions: la agenda con presencia argentina

Como vs. Manchester United

Nicolás Paz se ganó el corazón de los hinchas del Como gracias a su cuota goleadora, sus asistencias y su capacidad para adueñarse del mediocampo y del circuito creativo del equipo dirigido por Cesc Fàbregas. Además, en las líneas del equipo italiano también está Máximo Perrone, mediocampista que alterna titularidades y suplencias, pero de gran consideración del DT.

Por otro lado, en el Manchester United el dueño de la saga central es Lisandro Martínez; campeón de la Copa del Mundo quien en los últimos días protagonizó una polémica ya que - frustrado por los malos resultados - cargó contra la dirigencia haciendo referencia a que al plantel le faltó un salto de calidad en el último mercado de pases. En las últimas horas trascendió que no jugará por Champions League.

  • Horario: 13.45.
  • TV: Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Giuseppe Sinigaglia.

Aston Villa vs. Viking FK

Tras la partida del Dibu Martínez al Chelsea quedaron dos representantes argentinos en el Aston Villa: Emiliano Buendía, quien con la 10 en la espalda se convirtió en el cerebro de los Villanos, y Alejandro Garnacho, que todavía no logra recuperar el nivel que lo instaló en el fútbol europeo.

  • Horario: 16.00.
  • TV: Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Villa Park.
Emiliano Buendía es el encargado de llevar a lo más alto a los Villanos en Champions League.

Emiliano Buendía es el encargado de llevar a lo más alto a los Villanos en Champions League.

Bayern Munich vs. Arsenal

Aunque no habrán jugadores en cancha es necesario poner en valor a Gabriel Heinze que se desempeña como asistente técnico principal de Mikel Arteta en el Arsenal, rol que asumió en julio de 2025.

  • Horario: 16.00.
  • TV: Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Allianz Arena.

Inter vs. Shakhtar Donetsk

Lautaro Martínez saltará al campo con la cinta de capitán en su brazo y buscará cambiar la cara a la falta de resultados del Inter en Champions League: en la primera fecha cayó como visitante frente al Real Madrid por 2 a 1 y en el segundo partido volvió a caer, pero en esa oportunidad con un sorpresivo resultado como local: fue 3 a 4 contra Brujas.

  • Horario: 16.00.
  • TV: Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Giuseppe Meazza.

Real Betis vs. Feyenoord

En el conjunto español militan el defensor Valentín Gómez y el mediocampista Giovanni Lo Celso y ambos vienen de ser protagonistas frente al Barcelona, en la derrota por 5 a 2 por la novena fecha de La Liga. Allí el defensor convirtió un gol y al mediocampista le anularon un golazo, aunque con polémica incluída.

  • Horario: 16.00.
  • TV: Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Benito Villamarin.
Lautaro Martínez viene de convertir un doblete en Champions League, pero no fue suficiente para el Inter.

Lautaro Martínez viene de convertir un doblete en Champions League, pero no fue suficiente para el Inter.

El resto de la jornada de la Champions League

Lille vs. Galatasaray

  • Horario: 13.45.
  • TV: Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Stade Pierre-Mauroy.

Brujas vs. Lens

  • Horario: 16.00.
  • TV: Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Jan Breydel Stadium.

Real Madrid vs. RB Leipzig

  • Horario: 16.00.
  • TV: Disney+ Plan Premium.
  • Santiago Bernabéu.

Sporting CP vs. LASK Linz

  • Horario: 16.00.
  • TV: Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Jose Alvalade.

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