La voz del hincha de Godoy Cruz: Toedtli, el presente del Tomba y el posible regreso de Oldrá

Godoy Cruz volvió al Feliciano Gambarte, donde no ha podido ganar desde el regreso y reiniciando una temporada de la Primera Nacional en la que tampoco conoce la victoria.
Godoy Cruz volvió al Feliciano Gambarte, donde no ha podido ganar desde el regreso y reiniciando una temporada de la Primera Nacional en la que tampoco conoce la victoria.
Godoy Cruz volvió al Feliciano Gambarte, donde no ha podido ganar desde el regreso y reiniciando una temporada de la Primera Nacional en la que tampoco conoce la victoria.
En la previa del duelo con Ferro los hinchas del Tomba no escondieron su descontento con la actualidad del equipo, fueron críticos con el trabajo del actual DT Mariano Toedtli y a la vez no disimularon su cariño con el Gato Oldrá, aunque alguno manifestó que no es el momento para que regrese al club.
Tras el parate del fútbol y la sanción por los incidentes registrados ante Deportivo Madryn, los fanáticos de Godoy Cruz llegaron con la ilusión de siempre, la de conseguir una victoria que rompa la mala racha y encamine la campaña del equipo en esta temporada.
Del lado de Ferro llegaron al Feliciano Gambarte dos ex jugadores de Godoy Cruz que dejaron un muy buen recuerdo en el club como Gonzalo Castellani y Ángel González.