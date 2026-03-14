La voz del hincha de Godoy Cruz: Toedtli, el presente del Tomba y el posible regreso de Oldrá

En la previa del duelo con Ferro los hinchas del Tomba no escondieron su descontento con la actualidad del equipo, fueron críticos con el trabajo del actual DT Mariano Toedtli y a la vez no disimularon su cariño con el Gato Oldrá, aunque alguno manifestó que no es el momento para que regrese al club.

Embed - La voz del hincha de Godoy Cruz

Tras el parate del fútbol y la sanción por los incidentes registrados ante Deportivo Madryn, los fanáticos de Godoy Cruz llegaron con la ilusión de siempre, la de conseguir una victoria que rompa la mala racha y encamine la campaña del equipo en esta temporada.