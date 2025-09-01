La sincera y divertida confesión de Leandro Paredes sobre el último partido de Messi, por Eliminatorias, en Argentina

En torno al anuncio, algunas voces de la Selección argentina se manifestaron y le dieron su apoyo al capitán del combinado nacional. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, señaló que la camiseta de la Selección estárá "disponible por todo el tiempo que quiera" hasta el día en el que el 10 decida retirarse. Lionel Scaloni, por su parte, aseguró que hay que "disfrutarlo" mientras se lo tenga y que "lo que tenga que pasar, pasará. Ahora es momento de disfrutarlo, no pensar en cuando no esté".

paredes messi Leandro Paredes y Lionel Messi en el moment exacto en que la Selección argentina se consagró campeona del mundo en Qatar.

En la previa de los partidos por Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, el que también aludió al tema fue el mediocampista de Boca, Leandro Paredes. Compañero de Lionel Messi en todos los títulos de la Selección argentina en los últimos años, el ex jugador de la Roma hizo una sincera confesión respecto al final del recorrido del rosarino en la clasificación para citas mundialistas.