Selección argentina

La sincera y divertida confesión de Leandro Paredes sobre el último partido de Messi, por Eliminatorias, en Argentina

Leandro Paredes se refirió al anuncio de Lionel Messi sobre su último partido por Eliminatorias, ante Venezuela, en el Monumental.

Por Carolina Quiroga
Leandro Paredes se refirió al último partido de Lionel Messi por Eliminatorias en Argentina. 

En torno al anuncio, algunas voces de la Selección argentina se manifestaron y le dieron su apoyo al capitán del combinado nacional. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, señaló que la camiseta de la Selección estárá "disponible por todo el tiempo que quiera" hasta el día en el que el 10 decida retirarse. Lionel Scaloni, por su parte, aseguró que hay que "disfrutarlo" mientras se lo tenga y que "lo que tenga que pasar, pasará. Ahora es momento de disfrutarlo, no pensar en cuando no esté".

paredes messi
Leandro Paredes y Lionel Messi en el moment exacto en que la Selección argentina se consagró campeona del mundo en Qatar.

En la previa de los partidos por Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, el que también aludió al tema fue el mediocampista de Boca, Leandro Paredes. Compañero de Lionel Messi en todos los títulos de la Selección argentina en los últimos años, el ex jugador de la Roma hizo una sincera confesión respecto al final del recorrido del rosarino en la clasificación para citas mundialistas.

La sincera y divertida confesión de Leandro Paredes sobre el último partido de Messi en Argentina

Boca venció a Aldosivi por 2 a 0 en Mar del Plata y cumplió su tercera victoria al hilo. Luego del triunfo ante el Tiburón, Leandro Paredes habló en zona mixta y, más allá de aludir al presente de Xeneize, se refirió a la importante noticia que dio Lionel Messi al anunciar su último partido por Eliminatorias con la camiseta de la Selección argentina en el país.

Embed - La sincera confesión de Leandro Paredes sobre el último partido de Messi en Eliminatorias

Al ser consultado por el tema, Leandro Paredes no dudó en responder: "No estoy preparado todavía para esa noticia". Con una brutal sinceridad, el mediocampista de Boca contó la manera en que acompañará al mejor jugador del mundo en su último tramo en la Selección argentina. "Lo disfrutaré hasta el último día que él decida estar, pero yo estoy negado. No lo voy a pensar".

La Selección argentina cumplirá su última ventana de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 el próximo jueves, 4/9 ante la Vinotinto en el Monumental, y el martes 9/9 ante Ecuador en Guayaquil.

