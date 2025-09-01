Desde que Lionel Messi anunció que frente a Venezuela sería su último partido por Eliminatorias en Argentina, el mundo de fútbol se convulsionó al pensar que el final del 10 ya no es tan lejano como se esperaba. En el Monumental, el rosarino se despedirá del público albiceleste en lo que a un partido "por los porotos" respecta.
La sincera y divertida confesión de Leandro Paredes sobre el último partido de Messi, por Eliminatorias, en Argentina
Leandro Paredes se refirió al anuncio de Lionel Messi sobre su último partido por Eliminatorias, ante Venezuela, en el Monumental.