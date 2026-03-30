La Selección argentina tiene en la mira a una joya de Alemania: ¿se lo roba?

Tresoldi también se destacó en el Europeo Sub 21, donde es el máximo anotador con seis goles en igual cantidad de partidos.

La Selección argentina sumó a varios jugadores que nacieron en otros países

En los últimos años, la Selección nacional sumó a futbolistas que nacieron en otros países pero que decidieron ponerse la camiseta “Albiceleste” al aprovechar sus raíces argentinas. Por ejemplo Nico Paz y Alejandro Garnacho nacieron en España pero decidieron jugar para la Selección argentina.

tresoldi-seleccion-alemania2 Tresoldi es una de las promesas de Alermania.

Tresoldi, la joya de la selección alemana, es hincha de Boca

Tras el partido frente al Barcelona, el atacante reveló cómo se vive el fútbol argentino en su casa. "Bueno, un poquito. Es difícil en Europa ver los partidos de Argentina porque siempre es muy tarde. Mi mamá es de River, yo soy de Boca, por eso es un poquito una guerra", contó.

"Para mi mamá, Argentina es muy importante y por eso también en casa hablamos un poquito del país", explicó.

Sobre su simpatía por el Xeneize, no dudó en remarcar el motivo principal. "No sé, la Bombonera es muy linda. Me encanta la Bombonera y los jugadores que jugaron en Boca, por eso soy un poquito más de Boca", concluyó.