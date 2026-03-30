La Selección argentina tiene en la mira a una joya de Alemania: ¿se lo roba?

La Selección argentina podría sumar a un joven jugador que anda muy bien en las juveniles de Alemania y que es una de las grandes promesas del fútbol mundial. Se trata del delantero Nicolo Tresoldi, de 21 años, quien nació en Italia y representa a la selección teutona.
El sueño de la Selección albiceleste para quedarse con esta joya del fútbol mundial está relacionada con la madre de Tresoldi (vivió la mayor parte de su vida en Alemania), que es argentina. De esta manera, el delantero podría representar a su país de nacimiento (Italia), aquel en el que se crió (Alemania) o el de su madre (Argentina).
Tresoldi, que juega en el Brujas de Bélgica y ya hizo más de 10 goles en la presente temporada, incluidas anotaciones al Atlético Madrid y al Barcelona en la Champions League, es pretendido por el Arsenal de Inglaterra.
Tresoldi también se destacó en el Europeo Sub 21, donde es el máximo anotador con seis goles en igual cantidad de partidos.
La Selección argentina sumó a varios jugadores que nacieron en otros países
En los últimos años, la Selección nacional sumó a futbolistas que nacieron en otros países pero que decidieron ponerse la camiseta “Albiceleste” al aprovechar sus raíces argentinas. Por ejemplo Nico Paz y Alejandro Garnacho nacieron en España pero decidieron jugar para la Selección argentina.
Tresoldi, la joya de la selección alemana, es hincha de Boca
Tras el partido frente al Barcelona, el atacante reveló cómo se vive el fútbol argentino en su casa. "Bueno, un poquito. Es difícil en Europa ver los partidos de Argentina porque siempre es muy tarde. Mi mamá es de River, yo soy de Boca, por eso es un poquito una guerra", contó.
"Para mi mamá, Argentina es muy importante y por eso también en casa hablamos un poquito del país", explicó.
Sobre su simpatía por el Xeneize, no dudó en remarcar el motivo principal. "No sé, la Bombonera es muy linda. Me encanta la Bombonera y los jugadores que jugaron en Boca, por eso soy un poquito más de Boca", concluyó.