La Selección Argentina se despide de los hinchas antes del Mundial 2026 frente a Zambia, en La Bombonera

Al día siguiente de esta presentación, La Scaloneta disputó un partido amistoso ante la Sub 20, en la que se impuso por 1-0 gracias al gol de José Manuel López, delantero que se desempeña en el Palmeiras de Brasil.

cuti paredes Cuti Romero y Leandro Paredes, dos campeones del Mundial Qatar 2022.

Si bien Scaloni aún no confirmó el 11 titular para el último partido de esta ventana internacional de marzo, el DT albiceleste aseguró que: “Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”.

En ese contexto, es probable que varios nombres que dijeron presente en el Mundial de Qatar 2022 vayan de arranque en el duelo frente al combinado africano, con el objetivo de despedirse del público argentino con las ideas un poco más claras y afrontar la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Hora: 20:15. TV: Telefe y Dports.