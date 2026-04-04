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Sudamericano Sub 17

La Selección argentina ganó, goleó y gustó ante Perú en el inicio del Sudamericano Sub 17

La Selección argentina tuvo un debut contundente frente a Perú en el Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Buen triunfo de Argentina.

Buen triunfo de Argentina.

Con un doblete de Alan Alcaraz y otro de Tobías Goytía, la Selección argentina tuvo un debut contundente frente a Perú en el Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay.

En Villeta, el equipo dirigido por Diego Placente abrió el marcador a través de Alcaraz, se fue al descanso con el marcador igualado 1 a 1 y terminó goleando por 4 a 1 a los peruanos.

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La Selección argentina es candidata en el Sudamericano Sub 17.

La Selección argentina es candidata en el Sudamericano Sub 17.

El triunfo es valioso para las aspiraciones del conjunto albiceleste de clasificarse al Mundial de Qatar y meterse entre los dos primeros del Grupo B para acceder a las semifinales del certamen continental.

En otros partidos del Sudamericano, por el Grupo A, Uruguay empató 1 a 1 con Chile y Ecuador venció 2 a 1 al local Paraguay.

Embed - ¡¡#ARGENTINA GOLEÓ A #PERÚ!! | Perú 1–4 Argentina | Resumen

Lo que viene para la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17

Fase de grupos

  • Miércoles 8/4 a las 20 vs. Venezuela, en Villeta
  • Viernes 10/4 a las 20 vs. Brasil, en Villeta
  • Domingo 12/4 a las 17 vs. Bolivia, en Ypané

Clasificarán a las semifinales los dos primeros de cada grupo y el 3ro y 4to de cada grupo disputarán las posiciones del 5to al 7mo puesto. Hay 7 plazas en juego para el Mundial de Qatar que se jugará en noviembre del 2026.

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