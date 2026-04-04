La Selección argentina ganó, goleó y gustó ante Perú en el inicio del Sudamericano Sub 17

En Villeta, el equipo dirigido por Diego Placente abrió el marcador a través de Alcaraz, se fue al descanso con el marcador igualado 1 a 1 y terminó goleando por 4 a 1 a los peruanos.

sub 17 4 La Selección argentina es candidata en el Sudamericano Sub 17.

El triunfo es valioso para las aspiraciones del conjunto albiceleste de clasificarse al Mundial de Qatar y meterse entre los dos primeros del Grupo B para acceder a las semifinales del certamen continental.