La Selección argentina ganó, goleó y gustó ante Perú en el inicio del Sudamericano Sub 17

Con un doblete de Alan Alcaraz y otro de Tobías Goytía, la Selección argentina tuvo un debut contundente frente a Perú en el Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay.
La Selección argentina tuvo un debut contundente frente a Perú en el Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay.
Con un doblete de Alan Alcaraz y otro de Tobías Goytía, la Selección argentina tuvo un debut contundente frente a Perú en el Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay.
En Villeta, el equipo dirigido por Diego Placente abrió el marcador a través de Alcaraz, se fue al descanso con el marcador igualado 1 a 1 y terminó goleando por 4 a 1 a los peruanos.
El triunfo es valioso para las aspiraciones del conjunto albiceleste de clasificarse al Mundial de Qatar y meterse entre los dos primeros del Grupo B para acceder a las semifinales del certamen continental.
En otros partidos del Sudamericano, por el Grupo A, Uruguay empató 1 a 1 con Chile y Ecuador venció 2 a 1 al local Paraguay.
Fase de grupos
Clasificarán a las semifinales los dos primeros de cada grupo y el 3ro y 4to de cada grupo disputarán las posiciones del 5to al 7mo puesto. Hay 7 plazas en juego para el Mundial de Qatar que se jugará en noviembre del 2026.