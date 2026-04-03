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Sudamericano Sub 17

Cuándo debuta la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17 en Paraguay: día, hora y TV

La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, debuta ante Perú en el Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay y otorga 7 plazas para el Mundial.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Sub 17 debuta en Paraguay.

La Sub 17 debuta en Paraguay.

La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, debutará ante Perú en el Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay y otorgará 7 plazas para el Mundial de Qatar que se jugará en noviembre de 2026.

El encuentro se jugará este sábado 4 de abril a las 17 en el estadio Ameliano, en Villeta, será televisado en vivo por DSports y será parte del Grupo B en el que también competirán Venezuela, Brasil y Bolivia. En el Grupo A estarán Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay.

placente 1

Brasil es el histórico dominador de este certamen con 14 títulos y 3 subcampeonatos y Argentina aparece en segundo lugar con 4 campeonatos obtenidos en 1985, 2003, 2013 y 2019. Además, la albiceleste fue 6 veces segunda y ocupó el tercer puesto en 5 oportunidades.

Además, la Selección argentina se clasificó al Mundial Sub 17 en 16 oportunidades.

La Selección argentina en el Sudamericano Sub 17

Fase de grupos

  • Sábado 4/4 a las 17 vs. Perú, en Villeta
  • Miércoles 8/4 a las 20 vs. Venezuela, en Villeta
  • Viernes 10/4 a las 20 vs. Brasil, en Villeta
  • Domingo 12/4 a las 17 vs. Bolivia, en Ypané

Clasificarán a las semifinales los dos primeros de cada grupo y el 3ro y 4to de cada grupo disputarán las posiciones del 5to al 7mo puesto.

El plantel argentino para el Sudamericano Sub 17

plantel sub 17

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