Cuándo debuta la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17 en Paraguay: día, hora y TV

El encuentro se jugará este sábado 4 de abril a las 17 en el estadio Ameliano, en Villeta, será televisado en vivo por DSports y será parte del Grupo B en el que también competirán Venezuela, Brasil y Bolivia. En el Grupo A estarán Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay.

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Brasil es el histórico dominador de este certamen con 14 títulos y 3 subcampeonatos y Argentina aparece en segundo lugar con 4 campeonatos obtenidos en 1985, 2003, 2013 y 2019. Además, la albiceleste fue 6 veces segunda y ocupó el tercer puesto en 5 oportunidades.