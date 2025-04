Al ser consultado sobre su pálpito para el domingo, Quintero soltó: "Siempre le voy a hacer fuerza a River por todo lo que viví. No me olvido que hay alguien que aprecio mucho como Fernando Gago, y hoy tengo una gran relación con Riquelme. Deseo que sea un buen clásico pero que gane River".

Con respecto a las críticas que recibe Miguel Borja, su compatriota, respondió: "A Borja lo quiero mucho, es muy cercano a mí. Cuando estaba en River influí para que pueda llegar. Lleva más de 50 goles y dicen que no alcanza. Es un juego colectivo y todos tienen que asumir la responsabilidad. Cuando un delantero no hace goles va a ser criticado, pero no es el culpable, ni los compañeros. Es algo que pasa y es normal que aparezcan críticas".

"TENGO A ALGUIEN QUE APRECIO MUCHO, QUE ES GAGO, HOY TENGO UNA GRAN RELACIÓN CON RIQUELME. Deseo que sea un buen clásico, pero que gane River"



Juan Fernando Quintero, sobre el encuentro del próximo domingo entre el Millonario y #Boca.



@Liberotyc — TyC Sports (@TyCSports) April 24, 2025

Para finalizar, Quintero habló sobre el presente de uno de los mejores jugadores del Millonario: Franco Mastantuono: "Tiene un buen presente, pero no hay que olvidar que tiene 17 años. Está bueno que tenga esa rebeldía dentro del campo, pero hay que sacarle la mochila, no es el que va a salvar a River. Lo que le está pasando es algo que el equipo le dio y sería muy bueno que siga con este presente porque tiene un gran futuro. A mí me encanta cómo juega. El día en que el equipo no vaya bien, que no lo confunda esto porque está en proceso de crecimiento".