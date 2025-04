A la hora de su mano a mano ante los micrófonos de F90, programa de ESPN, reconoció que existió una promesa de no irse a River: "De alguna otra forma cuando se abre el mercado siempre está el nombre de uno relacionado. Hicimos un pacto de caballeros con Diego, con Sebastián, con la gente de Racing, la verdad que estoy muy agradecido".

Confirmando que su deseo de emigrar se debía a cuestiones familiares, el mediocampista añadió: "Yo se lo expresé a Diego porque él sentía que si me iba a River no le caía muy bien. Yo le dije que no iba a ir a River, por lo menos en ese momento, porque tenía la realidad de mi decisión. Se habló de un pacto de no venir en un determinado tiempo".

"Con el pasar de los días veremos qué pasa. No hace falta que venga a River, tienen un gran equipo, tienen grandes jugadores, y la verdad que como hincha lo disfruto", añadió, aunque sin descifrar por cuánto tiempo tiene validez este pacto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elprimer_grande/status/1914691932715954542&partner=&hide_thread=false Juanfer Quintero ROMPIÓ EL SILENCIO y CONFIRMÓ que NO VOLVERÁ a #River porque TIENE UN PACTO DE CABALLEROS con #RACING.pic.twitter.com/PqbKTYun1N — El Primer Grande²² (@elprimer_grande) April 22, 2025

Para finalizar, sobre su sentido de pertenencia para el Millonario, sentenció: "Después de quedar campeón con Racing internacionalmente es algo muy bonito. Uno deja esas huellas, esas historias en el fútbol, pero realmente todo el mundo me conoce por River. Soy hincha de River, viví cosas maravillosas, aparte el entrenador (Marcelo Gallardo) es alguien muy cercano mío, siempre estoy ligado al club".