La lesión de Panichelli preocupa a la Selección argentina de cara al Mundial 2026

La Selección argentina sufrió un nuevo contratiempo en la previa del amistoso ante Mauritania ya que a la lesión de Rodrigo De Paul se sumó la de Joaquín Panichelli quien podría quedar descartado para el Mundial 2026.
La Selección argentina sufrió un nuevo contratiempo en la previa del amistoso ante Mauritania ya que Joaquín Panichelli se lesionó y podría quedar afuera del Mundial 2026.
La Selección argentina sufrió un nuevo contratiempo en la previa del amistoso ante Mauritania ya que a la lesión de Rodrigo De Paul se sumó la de Joaquín Panichelli quien podría quedar descartado para el Mundial 2026.
De Paul ya venía arrastrando una dolencia y se perderá los dos partidos del equipo de Lionel Scaloni ante Mauritania este viernes y Zambia el martes 31, ambos encuentros desde las 20.15 en La Bombonera.
A esa baja se le agregó la preocupación por Panichelli, quien sufrió una lesión durante el entrenamiento de este jueves y encendió las alarma en el predio de Ezeiza.
La voz oficial fueron las redes de la Selección argentina en la que se indicó: "El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado con estudios complementarios".
Sin embargo hay especulaciones que indican que el delantero sufrió una lesión de gravedad, la misma que había sufrido hace dos años, y que de confirmarse no solo lo deja fuera del Mundial sino que lo mantendrá inactivo entre 8 y 9 meses.
Joaquín Panichelli, una de las apuestas ofensivas que Scaloni venía observando de cerca, debutó en noviembre ante Angola y fue citado para esta fecha FIFA luego de confirmarse que habría dos partidos, ya que no figuraba en la lista inicial
Autor de 20 goles en el Racing de Estrasburgo, el futbolista formado en River quedaría inesperadamente fuera de la carrera por ganarse un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial.