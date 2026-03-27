La lesión de Panichelli preocupa a la Selección argentina de cara al Mundial 2026

La voz oficial fueron las redes de la Selección argentina en la que se indicó: "El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado con estudios complementarios".

Sin embargo hay especulaciones que indican que el delantero sufrió una lesión de gravedad, la misma que había sufrido hace dos años, y que de confirmarse no solo lo deja fuera del Mundial sino que lo mantendrá inactivo entre 8 y 9 meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2037363173531988280&partner=&hide_thread=false Joaquín Panichelli está haciéndose estudios. La lesión es de ligamentos y en la misma pierna donde se rompió los cruzados hace dos años.

Resta confirmar si esta vez le pasó lo mismo o si son los ligamentos laterales.

Mal panorama. pic.twitter.com/Q0kyNX4V2v — Gastón Edul (@gastonedul) March 27, 2026

Preocupación por la lesión de Joaquín Panichelli

Joaquín Panichelli, una de las apuestas ofensivas que Scaloni venía observando de cerca, debutó en noviembre ante Angola y fue citado para esta fecha FIFA luego de confirmarse que habría dos partidos, ya que no figuraba en la lista inicial

Autor de 20 goles en el Racing de Estrasburgo, el futbolista formado en River quedaría inesperadamente fuera de la carrera por ganarse un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial.