Ni correr, ni andar en bicicleta: el ejercicio que es altamente superior para fortalecer el corazón

En el mundo del fitness y la salud, siempre existió el debate acerca de cuál es la mejor actividad para fortalecer el corazón. En este caso, los resultados son contundentes.

corazon, salud La actividad física es fundamental para mantener el corazón saludable.

Natación, el mejor ejercicio para fortalecer y mejorar el corazón

Investigadores de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), con el respaldo de la Fapesp, se propusieron comparar el impacto real de diferentes disciplinas aeróbicas. Los resultados, publicados en la revista Scientific Reports, marcan que la natación es fisiológicamente superior a la hora de mejorar el corazón.