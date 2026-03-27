Ni correr, ni andar en bicicleta: el ejercicio que es altamente superior para fortalecer el corazón

Un reciente y revelador estudio científico realizado en Brasil, al que puedes acceder dando click en el siguiente link, ha cambiado las reglas del juego, señalando que existe un ejercicio con beneficios moleculares y estructurales que superan a los demás a la hora de mejorar la salud cardiovascular.
En el mundo del fitness y la salud, siempre existió el debate acerca de cuál es la mejor actividad para fortalecer el corazón. En este caso, los resultados son contundentes.
Natación, el mejor ejercicio para fortalecer y mejorar el corazón
Investigadores de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), con el respaldo de la Fapesp, se propusieron comparar el impacto real de diferentes disciplinas aeróbicas. Los resultados, publicados en la revista Scientific Reports, marcan que la natación es fisiológicamente superior a la hora de mejorar el corazón.
A diferencia de correr o pedalear, el ejercicio en el agua somete al cuerpo a una combinación única de presión hidrostática y posición horizontal, lo que facilita el retorno venoso y permite que el corazón trabaje mejor y sin estrés.
Si bien caminar, correr o andar en bicicleta siguen siendo excelentes aliados contra el sedentarismo, la evidencia científica actual sitúa a la natación en la cima de la pirámide de salud cardiovascular. Los principales beneficios son los siguientes:
- Eficiencia miocárdica: el corazón de un nadador se vuelve más potente a nivel molecular, optimizando el consumo de oxígeno.
- Reducción de la presión arterial: la resistencia constante del agua actúa como un masaje global que mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos.
- Menor riesgo de lesiones: al ser una actividad de bajo impacto, permite una constancia que otros deportes de tierra firme no siempre garantizan.
Otros ejercicios beneficiosos para el corazón
- Caminar rápido: el más fácil y seguro para mantener la presión bajo control.
- Subir escaleras: un golpe de energía que fortalece el músculo cardíaco rápido.
- Bailar: combina cardio con coordinación y, lo mejor, reduce el estrés.
- Andar en bici: ideal para ganar resistencia sin castigar las rodillas.
- Entrenar con pesas: ayuda a que tus músculos usen mejor el oxígeno, dándole un descanso al corazón.
- Yoga o estiramientos: mantienen tus arterias flexibles y relajan el pulso.