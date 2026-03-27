Mentir es una costumbre que muchos repiten casi sin pensar, sobre todo porque el metiroso/a ha sido expuesto a una situación incómoda. Pero, más allá de ello, la psicología del comportamiento explica que hay gestos o microexpresiones que pueden revelar rasgos de una persona mentirosa o que al menos esta mintiendo en ese momento. ¿Cuáles?
Psicología: cómo detectar a una persona mentirosa con el lenguaje corporal
Hay personas que se ponen incómodas ante preguntas y en cierto caso, las llevan a mentir. Sin embargo, la psicología enseña a descubrir esos gestos
Los gestos que realizan las personas dicen mucho más de lo que imaginan. Según la psicología que analiza comportamientos, hay determinadas expresiones que son muy mínimas que pueden revelar pensamientos ocultos, estados de ánimo, nervios y sobre todo una mentira.
Aunque puede parecer una acción automática, este gesto refleja aspectos profundos del estado emocional y mental de una persona. Cada quien actúa de diferente manera, pero siempre hay patrones o actitudes sociales que se repiten porque forman parte de una serie de señalizaciones universales que se usan para comunicar sin tener necesidad de hablar, no importa que intente tapar una mentira con otra, el cuerpo lo delatará.
A pesar de decir bastantes mentiras, a la hora de detectarlas cuando alguien nos las dice, no somos muy buenos. Es por eso quen hoy te traemos todos los gestos que se analizan psicológicamente en una persona mentirosa para que, cuando tengas que descubrirlo puedas detectarlo rápido y fácilmente.
El gesto común que delata a una persona mentirosa, según la psicología del comportamiento
El lenguaje no verbal es clave en este tipo de aspectos, de hecho hay una serie de señales no dichas que podrían indicar que una persona miente. Así que si sospechas de lo que alguien te dice, dijo o está diciendo, debes prestar más atención a sus gestos en vez de a sus palabras. Estas son los gestos:
- La dirección de la mirada: cuando una persona mira hacia la derecha cuando le preguntan qué hizo tal día, probablemente te este mintiendo. En cambio, si mira a la izquierza probablemente este recordando.
- El pestañeo delata: cuando cierran los ojos por algunos segundos o aumenta drásticamente la frecuencia del parpadeo tras una pregunta directa hace que el mentiroso/a cree un mecanismo de defensa para borrar la amenaza o la culpa.
- Tocarse la nariz: al mentir, la presión sanguínea sube, los vasos se dilatan y causan una picazón imperceptible para el mentiroso, pero obvia para quien lo ve.
- Taparse la boca, ponerse un dedo sobre los labios o incluso fingir un bostezo delata una persona que dice mentiras.
- Afirmar con la cabeza mientras se dice una frase negativa, o viceversa es porque si el gesto y la palabra no van de la mano, la psicología prioriza el gesto.