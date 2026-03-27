Psicología: cómo detectar a una persona mentirosa con el lenguaje corporal

Los gestos que realizan las personas dicen mucho más de lo que imaginan. Según la psicología que analiza comportamientos, hay determinadas expresiones que son muy mínimas que pueden revelar pensamientos ocultos, estados de ánimo, nervios y sobre todo una mentira.

mujer dudando Tocarse inconscientemente la boca es una forma de mentir.

Aunque puede parecer una acción automática, este gesto refleja aspectos profundos del estado emocional y mental de una persona. Cada quien actúa de diferente manera, pero siempre hay patrones o actitudes sociales que se repiten porque forman parte de una serie de señalizaciones universales que se usan para comunicar sin tener necesidad de hablar, no importa que intente tapar una mentira con otra, el cuerpo lo delatará.