3.000 paracaidistas en 24 horas: Estados Unidos desplegará la mítica 82ª División Aerotransportada en la región del Golfo

El contexto explica la urgencia. En las últimas semanas, Irán intensificó sus ataques con misiles y drones en distintos puntos de Oriente Próximo, afectando intereses estadounidenses y aliados. El equilibrio, que ya era frágil, empezó a tensarse al límite. Y en ese escenario, la respuesta de Estados Unidos no se limita a lo aéreo o naval. Ahora suma presencia terrestre, un paso que siempre implica algo más profundo.

Pentagono (2)

¿Cómo funciona esta fuerza?

La 82.ª División Aerotransportada es una división de infantería aerotransportada modular en servicio activo del Ejército de los Estados Unidos, con base en Fort Bragg, Carolina del Norte, especializada en operaciones conjuntas de entrada forzosa. Su misión es desplegarse estratégicamente, realizar asaltos paracaidistas de entrada forzosa y asegurar objetivos clave para operaciones posteriores en apoyo de los intereses nacionales de Estados Unidos.

La 82.ª División se constituyó en el Ejército Nacional el 5 de agosto de 1917 para apoyar la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Se organizó el 25 de agosto de 1917 en Camp Gordon, cerca de Atlanta, Georgia. Camp Gordon ya no existe, pero una placa que conmemora a la 82.ª División y a Camp Gordon se encuentra en el Aeropuerto Ejecutivo de Peachtree. Durante la Primera Guerra Mundial, las divisiones estadounidenses elegían un apodo para fomentar el espíritu de cuerpo y la camaradería entre los hombres. La 82.ª División no fue la excepción.

"Tras recibir la orden, la 8.ª División Aerotransportada se despliega rápidamente en un plazo de 18 horas desde la notificación; se despliega estratégicamente; lleva a cabo asaltos paracaidistas de entrada forzosa y asegura objetivos clave para las operaciones militares posteriores en apoyo de los intereses nacionales de Estados Unidos". Así se describe esta unidad de élite en su web.