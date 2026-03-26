Lionel Scaloni y la Selección argentina, a 77 días del Mundial 2026: "En principio la base está"

En ese sentido, remarcó que la planificación excede la fecha FIFA y apunta a consolidar procesos de trabajo: “Lo más importante es tener días de entrenamiento y que todos lleguen de la mejor manera”. También anticipó que buscará variantes dentro del plantel: “Queremos recuperar rendimientos y ver un mix de los jugadores que tenemos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2037257978340925536&partner=&hide_thread=false "NO VOY A LLORAR ESTA VEZ, EH" pic.twitter.com/HXWURPaxeQ — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2026

Además, Scaloni confirmó la presencia de Lionel Messi: “Sí va a jugar; es una linda oportunidad para que todos disfruten lo que nosotros vemos cada vez que está acá” y luego, sobre la presencia del rosarino en la próxima Copa del Mundo, asumió: "Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad, sabemos que lo decida será lo mejor tanto como para el equipo como para él".

Respecto de los juveniles y los talentos como Tomás Aranda, el DT resaltó: "Está bueno que las Selecciones Juveniles tengan el tipo de jugadores que tienen, como Tomás Aranda, que vemos que está haciendo un gran trabajo. Es importante que los chicos tengan también oportunidades de mostrarse con nosotros".

"Yo al final soy un hincha puesto en el banco de suplentes. Disfruto viendo a nuestros jugadores". "Yo al final soy un hincha puesto en el banco de suplentes. Disfruto viendo a nuestros jugadores".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2037251218720903616&partner=&hide_thread=false "MESSI ES EL QUE DECIDE, NOSOTROS VAMOS A HACER TODO LO POSIBLE PARA QUE ESTÉ EN EL MUNDIAL"



Lionel Scaloni, al ser consultado sobre la presencia del astro rosarino en la próxima Copa del Mundo: "Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad, sabemos que lo decida… pic.twitter.com/nY14QhUJgn — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2026

Cortitas de Lionel Scaloni a 77 días del Mundial 2026

El lugar de concentración: "Con la sede base buscamos que los chicos se sientan cómodos, como en el predio. Estamos bien con la elección".

Los candidatos: "No menos de 10 selecciones pueden ganar el Mundial, y quizá hasta me quedo corto. No tengo dudas de que hay un nivel altísimo".

El Mundial: "Es terriblemente complicado. Estamos bien y lógicamente los rivales nos jugarán diferente; sabemos lo que nos jugamos y el equipo va a estar, después, es fútbol y sabemos lo que eso implica.