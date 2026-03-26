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Rumbo al Mundial 2026

Lionel Scaloni y la Selección argentina, a 77 días del Mundial 2026: "En principio la base está"

Lionel Scaloni se refirió a la actualidad de la Selección argentina y delineó la planificación del equipo de cara a los próximos compromisos.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Scaloni rompió el silencio a menos de 3 meses del Mundial.

Scaloni rompió el silencio a menos de 3 meses del Mundial.

Lionel Scaloni se refirió a la actualidad de la Selección argentina, confirmó que no habrá Finalissima en el corto plazo y delineó la planificación del equipo de cara a los próximos compromisos, con foco en sostener el nivel competitivo y ampliar la base de jugadores.

El director técnico de la Selección argentina brindó una conferencia de prensa de cara al partido ante Mauritania de este viernes a las 20:15 en La Bombonera y explicó que la imposibilidad de acordar la disputa del trofeo obligó a modificar los planes: “Creo que hay una situación que hace que el fútbol pase a ser tema secundario. No se pudo llegar a un acuerdo para disputar la Finalissima, y no estaba pensado no jugarla, por eso salimos en busca de rivales y polemizar no tiene sentido”.

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Sobre la lista para el Mundial 2026, Lionel Scaloni sostuvo que la estructura principal ya está definida, aunque continúa el seguimiento de nuevos futbolistas: “En principio la base está, pero seguiremos viendo jugadores. Todo dependerá de cómo estén y que lleguen lo más cercano a su potencial”.

En ese sentido, remarcó que la planificación excede la fecha FIFA y apunta a consolidar procesos de trabajo: “Lo más importante es tener días de entrenamiento y que todos lleguen de la mejor manera”. También anticipó que buscará variantes dentro del plantel: “Queremos recuperar rendimientos y ver un mix de los jugadores que tenemos”.

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Además, Scaloni confirmó la presencia de Lionel Messi: “Sí va a jugar; es una linda oportunidad para que todos disfruten lo que nosotros vemos cada vez que está acá” y luego, sobre la presencia del rosarino en la próxima Copa del Mundo, asumió: "Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad, sabemos que lo decida será lo mejor tanto como para el equipo como para él".

Respecto de los juveniles y los talentos como Tomás Aranda, el DT resaltó: "Está bueno que las Selecciones Juveniles tengan el tipo de jugadores que tienen, como Tomás Aranda, que vemos que está haciendo un gran trabajo. Es importante que los chicos tengan también oportunidades de mostrarse con nosotros".

"Yo al final soy un hincha puesto en el banco de suplentes. Disfruto viendo a nuestros jugadores". "Yo al final soy un hincha puesto en el banco de suplentes. Disfruto viendo a nuestros jugadores".

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Cortitas de Lionel Scaloni a 77 días del Mundial 2026

El lugar de concentración: "Con la sede base buscamos que los chicos se sientan cómodos, como en el predio. Estamos bien con la elección".

Los candidatos: "No menos de 10 selecciones pueden ganar el Mundial, y quizá hasta me quedo corto. No tengo dudas de que hay un nivel altísimo".

El Mundial: "Es terriblemente complicado. Estamos bien y lógicamente los rivales nos jugarán diferente; sabemos lo que nos jugamos y el equipo va a estar, después, es fútbol y sabemos lo que eso implica.

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