Francia, con golazo de Mbappé, batió a Brasil y llega entonado al Mundial 2026

En el segundo tiempo, Francia amplió la ventaja con un contraataque letal que culminó Ekitiké, incluso cuando los galos ya jugaban con un hombre menos por la expulsión de Dayot Upamecano. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo francés mostró solidez defensiva y carácter para mantener la ventaja.

Embed - GOLAZO DE MBAPPÉ Y TRIUNFAZO DE FRANCIA ANTE BRASIL EN UN PARTIDAZO | Brasil 1-2 Francia | RESUMEN

Brasil, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, intentó reaccionar en los minutos finales y el gol de Bremer, el primero con la Canarinha, generó algo de ilusión, pero la defensa francesa cerró el partido con autoridad.

Francia y Brasil ya piensan en el Mundial 2026

Este triunfo deja sensaciones positivas para Francia, que demostró madurez y efectividad en ataque pese a las bajas y la expulsión. Para Brasil, representa una nueva derrota ante un rival de elite, aunque el equipo mostró garra para luchar hasta el final.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, ambos gigantes del fútbol mundial ya afinan detalles. Francia jugará el domingo con Colombia y Brasil el martes con Croacia.