Francia se impuso por 2 a 1 a Brasil en un vibrante partido amistoso disputado en Boston, en un duelo de alto calibre que sirvió como termómetro para ambas selecciones de cara al Mundial 2026.
Francia se impuso a Brasil en un vibrante partido amistoso disputado en Boston, que sirvió como termómetro para ambas selecciones de cara al Mundial 2026.
Francia se impuso por 2 a 1 a Brasil en un vibrante partido amistoso disputado en Boston, en un duelo de alto calibre que sirvió como termómetro para ambas selecciones de cara al Mundial 2026.
Los franceses, dirigidos por Didier Deschamps, fueron superiores en gran parte del encuentro y se llevaron la victoria gracias a los goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitiké, mientras que Brasil descontó sobre el final con un tanto de Bremer, pero no le alcanzó para evitar la derrota.
Mbappé, recuperado de sus recientes lesiones, abrió el marcador con una definición exquisita: recibió un pase filtrado, se escapó en velocidad y definió con un sutil toque por encima del arquero, acercándose aún más al récord histórico de goleadores de la selección francesa con asd tantos.
En el segundo tiempo, Francia amplió la ventaja con un contraataque letal que culminó Ekitiké, incluso cuando los galos ya jugaban con un hombre menos por la expulsión de Dayot Upamecano. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo francés mostró solidez defensiva y carácter para mantener la ventaja.
Brasil, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, intentó reaccionar en los minutos finales y el gol de Bremer, el primero con la Canarinha, generó algo de ilusión, pero la defensa francesa cerró el partido con autoridad.
Este triunfo deja sensaciones positivas para Francia, que demostró madurez y efectividad en ataque pese a las bajas y la expulsión. Para Brasil, representa una nueva derrota ante un rival de elite, aunque el equipo mostró garra para luchar hasta el final.
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, ambos gigantes del fútbol mundial ya afinan detalles. Francia jugará el domingo con Colombia y Brasil el martes con Croacia.