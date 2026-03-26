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Qué significa que tu perro aúlle ante cualquier sonido y cuándo deberías preocuparte

El aullido de tu perro es algo completamente normal, aunque debes estar atento a algunas señales que pueden ser completamente negativas

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este gesto en tu mascota puede ser una representación pura de comunicación social. 

Este gesto en tu mascota puede ser una representación pura de comunicación social. 

Tener un perro en casa implica aprender un nuevo lenguaje. Entre ladridos y movimientos de cola, el aullido destaca como una de las expresiones más primitivas y llamativas. Cuando sucede, muchos son los dueños que se desconciertan ante el comportamiento que genera curiosidad.

Si te has preguntado qué significa que tu perro reaccione con aullidos ante una sirena, música o ruidos cotidianos, debes saber que es algo común, aunque también tienes que entender que debes estar alerta a algunas señales.

perro, aullido
El aullido del perro es algo com&uacute;n.&nbsp;

El aullido del perro es algo común.

Qué significa que tu perro aúlle ante cualquier sonido

El aullido del perro viene directamente del lobo, que lo usa en la naturaleza para localizar a la manada o delimitar el territorio. Cuando tu mascota escucha un sonido de alta frecuencia, muchas veces lo interpreta como el llamado de otro can.

En un gesto de pura comunicación social, el aullido de tu perro puede significar una respuesta a ese ruido, intentando comunicarse.

Pero lo cierto es que existen otras razones. Muchas veces, el perro usa el aullido para lanzar una advertencia, reflejando que tu hogar está protegido ante estos ruidos extraños.

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Muchas veces, tu perro usa el aullido para lanzar una advertencia.&nbsp;

Muchas veces, tu perro usa el aullido para lanzar una advertencia.

Entender qué significa la comunicación de tu mejor amigo es el primer paso para una convivencia armoniosa y una vida saludable para tu perro. Por eso, debes entender aquellos momentos en los que el aullido ya deja de ser normal.

Cuándo deberías preocuparte realmente

Aunque generalmente es normal, existen señales de alerta que todo dueño de una mascota debe conocer:

  • Ansiedad por separación: si el aullido es persistente cuando no estás en casa, tu perro podría estar sufriendo altos niveles de estrés.
  • Problemas de salud: un aullido repentino ante sonidos que antes ignoraba puede indicar dolor físico o problemas auditivos, especialmente en perros senior.
  • Fobias sonoras: si el aullido va acompañado de temblores, salivación excesiva o intentos de huida, estamos ante un cuadro de miedo severo que requiere intervención profesional.

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