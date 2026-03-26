Mendoza lanzó una campaña masiva contra el HPV: buscan eliminar el cáncer de cuello de útero en 4 años

Salud cáncer de cuello de útero.jpg Salud lanza una campaña de detección masiva del HPV desde los 25 a los 65 años.

Vacunación, detección y acceso: los tres pilares

La estrategia se apoya en tres ejes centrales:

Vacunación contra el HPV en niños y niñas de 11 años, con una meta de cobertura del 90%. Actualmente la tasa es superior al 88% en niñas y 83 en varones.

en niños y niñas de 11 años, con una meta de cobertura del 90%. Actualmente la tasa es superior al 88% en niñas y 83 en varones. Tamizaje temprano , con el tradicional Papanicolaou para mujeres de 25 a 30 años.

, con el tradicional Papanicolaou para mujeres de 25 a 30 años. Implementación masiva del test de HPV para mujeres de 30 a 65 años.

Actualmente, en Mendoza se registran 250 nuevos casos al año de cáncer de cuello uterino y entre 50 y 60 muertes anuales, la mayoría evitables con controles y vacunación.

Montero recalcó que las mujeres podrán testearse de manera gratuita en centros de salud y hospitales y quienes quieran hacerlo en laboratorios tendrá un costo ínfimo de 30.000 pesos ya que su valor en el mercado es de $200.000.

"Las muestras las vamos a hacer nosotros y vamos a enviar los resultados por la aplicación Mendoza x Mí", añadió.

Un cambio clave: el test de HPV

La ginecóloga Claudia Perinetti explicó que el test de HPV representa un salto de calidad en la detección:

Tiene mayor sensibilidad que el Papanicolaou.

que el Papanicolaou. Permite detectar con mayor precisión a pacientes con riesgo real.

Si el resultado es negativo, el control puede repetirse recién a los 5 años.

“El procedimiento es igual de simple y rápido que un PAP, pero mucho más efectivo. Además, los resultados llegan más rápido y de manera digital”, detalló.

Los resultados estarán disponibles a través de la app Mendoza por Mí, lo que busca reducir la pérdida de seguimiento de pacientes.

El sistema de salud sale a buscar a las mujeres

Uno de los aspectos más innovadores de la campaña es su enfoque territorial. En lugar de esperar que las pacientes acudan a los centros de salud, será el sistema sanitario el que se acerque a la población.

La jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Carolina Ticero, lo resumió así:

“Queremos llevar la salud a las mujeres y no al revés. Esta es una enfermedad prevenible, pero sigue causando muertes. Por eso la acción tiene que ser concreta y masiva”.

Entre las medidas destacadas:

Operativos en escuelas , donde docentes podrán realizarse el test.

, donde docentes podrán realizarse el test. Acciones en zonas rurales y alejadas , con agentes sanitarios que recorrerán el territorio.

, con agentes sanitarios que recorrerán el territorio. Articulación público-privada, con clínicas, obras sociales y asociaciones profesionales.

Prevención antes que síntomas

Desde el Ministerio insistieron en un mensaje clave: no hay que esperar señales para hacerse el test.

“El cáncer de cuello uterino no suele dar síntomas en etapas tempranas. Cuando aparecen, muchas veces la enfermedad ya está avanzada. Por eso apuntamos a la prevención”, remarcaron.

Una política pública de largo alcance

La campaña incluye además una fuerte estrategia de comunicación y concientización, con símbolos y acciones que buscan promover el autocuidado.

El mensaje es directo: el cáncer de cuello uterino se puede prevenir y se puede evitar. Mendoza apuesta a demostrarlo con una política pública que combina ciencia, territorio y decisión política.

Si se cumplen las metas, la provincia podría convertirse en un caso modelo a nivel nacional —e incluso regional— en la lucha contra el HPV.