La isla artificial de América del Sur donde arqueólogos dieron a conocer 7 esferas que cambian la historia del Amazonas

Pero lo más intrigante no es su forma, sino su propósito. Lejos de ser objetos decorativos o simples curiosidades, estas esferas funcionaban como urnas funerarias. Dos de ellas contenían restos humanos, huesos que alguna vez sostuvieron vida, mientras que las demás guardaban semillas y restos de animales como peces, ranas y tortugas. Todo indica que no eran depósitos al azar, sino parte de rituales complejos, donde la muerte no era un final, sino una transición simbólica de civilizaciones antiguas de América del Sur.

_isla artificial del sitio arqueológico Lago do Cochila (3)

Lo que estas piezas revelan

La más grande media casi un metro de diámetro y pesaba unos 350 kilos, según Márcio Amaral, arqueólogo del Instituto Mamirauá en Tefé, Brasil, quien ayudó a dirigir las excavaciones. Las urnas no parecen pertenecer a ninguna de las tradiciones cerámicas conocidas en el Solimões Medio ni en la Amazonía brasileña en general.

Los arqueólogos creen que estos rituales implicaban procesos largos, donde el cuerpo era transformado antes de ser depositado en las urnas, casi como si se le otorgara un nuevo “cuerpo” para el más allá. Sin embargo, el misterio sigue intacto. No se conoce con precisión la antigüedad de estas piezas, aunque todo apunta a que son precolombinas, con siglos ,o incluso milenios, de historia. Tampoco está claro si la misma cultura que construyó las islas fue la que creó estas urnas.