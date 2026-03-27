La RAE resolvió las dudas de cómo decir "remangarse" o "arremangarse"

La Real Academia Española despejó las dudas de cuál es el término indicado para referirse al acto de levantar o recoger las mangas -de las camisas generalmente- para arriba para estar más cómodo. "Remangarse" o "arremangarse", cuál es la adecuada.
En el idioma español, es común que aparezcan dudas sobre qué verbo usar en ciertas acciones cotidianas. Un ejemplo típico es el de remangarse o arremangarse, dos formas que describen el gesto de subir las mangas de una prenda.
La buena noticia es que, según confirma la Real Academia Española ambas formas son correctas y están registradas en el Diccionario de la lengua española (DLE). Es decir, no existe una única manera “obligatoria” de decirlo: las dos son válidas y aceptadas.
Ambos verbos significan lo mismo: levantar o recoger las mangas (o la ropa) hacia arriba para trabajar, evitar que estorben o dejar el brazo descubierto. Además, tanto "remangarse" como "arremangarse" tienen un sentido coloquial muy extendido: expresar que alguien se dispone a actuar con energía, como en "ya toca remangarse y ponerse a ello".
Según la Real Academia Española, las dos formas son válidas, conviven en el uso y aparecen registradas en el diccionario. Sin embargo, la institución señala una preferencia clara: la forma recomendada es "remangarse".
La variante "arremangarse", aunque plenamente correcta, se considera menos estándar y más marcada en el registro. Aun así, está presente en la literatura y en el habla cotidiana, con ejemplos como "se arremangó la camisa y subió al árbol" o "se arremangó torpemente la manguita del jersey".
La recomendación práctica es sencilla:
- Si dudas, usa "remangarse"
- Si te encuentras "arremangarse", recuerda que también es una forma aceptada
Una cuestión mínima de ortografía, pero que sigue generando miles de búsquedas: dos verbos, mismo significado y una preferencia que la RAE deja clara.
Fuente: lalibertaddigital.com