Escondieron sus ahorros antes de la Revolución Rusa: un descubrimiento los trajo a la luz un siglo después

Tesoros imperiales

Los investigadores del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia determinaron que la gran mayoría de las monedas pertenecen al periodo del zar Nicolás II. Este monarca resultó ser el último emperador antes de que la revolución transformara definitivamente el país en 1917.

monedas rusas oro El descubrimiento tiene un valor de cerca de medio millón de dólares actuales.

El hecho de que casi todas las piezas correspondan a su reinado refuerza la teoría de que el propietario decidió enterrar el botín en un momento de extrema urgencia. Los registros históricos del área indican que cerca de 24 familias residieron en ese sector entre finales del siglo XIX y principios del XX, lo cual dificulta la identificación exacta del dueño original.

El valor de un descubrimiento histórico

La ubicación del depósito en un foso dentro de los cimientos sugiere una intención clara de recuperación futura que nunca sucedió. El descubrimiento de estas piezas de oro permite analizar la capacidad económica de ciertos sectores urbanos en la antigua Rusia. Al considerar que el 90% de la composición de cada moneda de 10 rublos es oro puro, el valor intrínseco del metal ya supone una cifra astronómica. Estos ahorros familiares pasarán ahora a formar parte de la colección permanente del Museo Etnográfico e Histórico de toda Rusia, donde se conservarán como testimonio de una era que terminó de forma violenta.

Los especialistas enfatizan la importancia de este hallazgo no solo por su valor monetario, sino por el contexto arqueológico que brinda sobre la vida cotidiana antes de la revolución. El hallazgo de la vasija de barro, aunque fragmentada, permitió proteger las monedas de la humedad y el paso del tiempo. Gracias a este descubrimiento, los investigadores poseen nuevas evidencias sobre cómo la población civil intentó salvaguardar sus ahorros frente a la incertidumbre bélica. La ciudad de Torzhok, ubicada a unos 420 kilómetros de San Petersburgo, suma así un nuevo capítulo a su vasta riqueza patrimonial.