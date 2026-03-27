El descubrimiento de un importante tesoro de monedas de oro en la ciudad de Torzhok, situada al noroeste de Rusia, captó la atención de la comunidad científica internacional. Este conjunto de piezas permaneció oculto durante más de un siglo bajo los cimientos de una antigua vivienda.
Escondieron sus ahorros antes de la Revolución Rusa: un descubrimiento los trajo a la luz un siglo después
El descubrimiento de un tesoro de 409 monedas de oro imperiales ocultas bajo el suelo de una vivienda llamó la atención en Rusia
Los expertos asocian este ocultamiento con la inestabilidad social y política que precedió a la revolución, cuando muchas familias buscaron proteger su patrimonio ante el avance del conflicto. El descubrimiento ocurrió durante los trabajos de excavación previos a una nueva construcción en la zona, revelando una fortuna que se mantuvo intacta desde principios del siglo XX.
Las piezas encontradas estaban resguardadas dentro de una jarra de barro esmaltada, conocida tradicionalmente como candyushka. El tesoro se compone de 409 monedas acuñadas entre los años 1848 y 1911. La mayor parte del lote consiste en ejemplares de 10 rublos, aunque también aparecen denominaciones de 5, 7.5 y 15 rublos. Estos ahorros representan una suma considerable para la época, alcanzando un valor nominal de 4.085 rublos imperiales. En la actualidad, debido al contenido de metal precioso y su valor histórico, la colección podría superar los 500.000 dólares en el mercado especializado.
Tesoros imperiales
Los investigadores del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia determinaron que la gran mayoría de las monedas pertenecen al periodo del zar Nicolás II. Este monarca resultó ser el último emperador antes de que la revolución transformara definitivamente el país en 1917.
El hecho de que casi todas las piezas correspondan a su reinado refuerza la teoría de que el propietario decidió enterrar el botín en un momento de extrema urgencia. Los registros históricos del área indican que cerca de 24 familias residieron en ese sector entre finales del siglo XIX y principios del XX, lo cual dificulta la identificación exacta del dueño original.
El valor de un descubrimiento histórico
La ubicación del depósito en un foso dentro de los cimientos sugiere una intención clara de recuperación futura que nunca sucedió. El descubrimiento de estas piezas de oro permite analizar la capacidad económica de ciertos sectores urbanos en la antigua Rusia. Al considerar que el 90% de la composición de cada moneda de 10 rublos es oro puro, el valor intrínseco del metal ya supone una cifra astronómica. Estos ahorros familiares pasarán ahora a formar parte de la colección permanente del Museo Etnográfico e Histórico de toda Rusia, donde se conservarán como testimonio de una era que terminó de forma violenta.
Los especialistas enfatizan la importancia de este hallazgo no solo por su valor monetario, sino por el contexto arqueológico que brinda sobre la vida cotidiana antes de la revolución. El hallazgo de la vasija de barro, aunque fragmentada, permitió proteger las monedas de la humedad y el paso del tiempo. Gracias a este descubrimiento, los investigadores poseen nuevas evidencias sobre cómo la población civil intentó salvaguardar sus ahorros frente a la incertidumbre bélica. La ciudad de Torzhok, ubicada a unos 420 kilómetros de San Petersburgo, suma así un nuevo capítulo a su vasta riqueza patrimonial.