La joya que jugará con Messi: el joven jugador que deja el fútbol argentino para ir al Inter Miami

Fue parte del proceso de la Selección argentina Sub 15 y jugó tres partidos en un Sudamericano Sub 17 disputado el año pasado.

Matías Acevedo ya debutó en Racing y se sumará al Inter Miami de Messi

Acevedo ya tuvo su debut oficial en Primera División en septiembre de 2024, cuando Racing cayó por 2 a 0 ante Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Gustavo Costas cayó por 2-0.

A pesar de debutar de la mano de Costas, Acevedo no volvió a ser parte de las convocatorias del primer equipo desde un incidente en Reserva ante Belgrano semanas después de su debut. Luego de una dura derrota golpeó a un oponente (Bonfigli), recibió roja directa y le dieron dos partidos de suspensión en esa categoría.

matias-acevedo1 Matías Acevedo jugó el Sudamericano Sub 17 para la Selección argentiina.

Se supo que Acevedo formará parte del equipo B del Inter Miami. Allí el promisorio futbolista se fogueará para cumplir el objetivo de hacer su debut en la MLS, dado que el club presidido por David Beckham suele darle muchas oportunidades a los futbolistas nacidos de las divisiones inferiores.

No es la primera vez que un joven futbolista de la institución académica se va al Inter Miami. Por ejemplo, Tomás Avilés llegó al club estadounidense en agosto de 2023 por más de 6 millones de dólares. Jugó 87 partidos y ahora está a préstamo en el Montreal hasta diciembre de este año.