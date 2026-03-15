La furia de Mascherano: fue expulsado en Inter Miami y se burló de los hinchas

Javier Morales defendió a Mascherano

Javier Morales, asistente del Jefecito, dijo que el árbitro fue muy “sensible” y explicó: "Hubo un malentendido, porque Mascherano estaba hablando con sus jugadores con mucha energía y salió un poco de su zona”.

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Morales dijo sobre el partido: "Es muy importante para nosotros, jugaron muchos chicos de la academia. Vinimos a un campo difícil, y Mascherano dijo en vestuarios que estaba muy orgulloso del equipo".

Mascherano le dio descanso a Messi y a De Paul, quienes jugarán el miércoles ante Nashville por los octavos de final de la ConcaChampions, tras el empate 0-0 en la ida en Tennessee.

La delantera de Las Garzas estuvo formada por: Daniel Pinter, de 19 años, Santiago Morales, de 18, el argentino Matero Silvetti, de 20, y el uruguayo Luis Suárez.

El Inter Miami ganó la Leagues Cup de 2023 y la MLS Cup de 2025 desde la llegada de Messi, pero todavía sueña con ganar su primer título en la Liga de Campeones de la Concacaf.