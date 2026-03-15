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Explotó el Jefecito

La furia de Mascherano: fue expulsado en Inter Miami y se burló de los hinchas

El DT del Inter Miami, Javier Mascherano, fue expulsado por protestar en el empate con Charlotte, de visitante, por la cuarta fecha de la Major League Soccer. Luegp explotó

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Mascherano explotó tras su expulsión.

Mascherano explotó tras su expulsión.

Javier Mascherano tuvo un día de furia. El Jefecito fue expulsado este sábado por protestar en el empate 0 a 0 de Inter Miami con Charlotte, de visitante, por la cuarta fecha de la Major League Soccer. Los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul no jugaron en el conjunto de Florida.

Mascherano recibió dos tarjetas amarillas consecutivas en el final del partido y se fue expulsado aplaudiendo de forma irónica a los hinchas locales, quienes aprovecharon el momento para abuchearlo.

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Mascherano tuvo una mala noche.

Mascherano tuvo una mala noche.

El DT del Inter Miami fue muy efusivo en su reclamo contra el juez, que ante sus quejas lo amonestó. Sin embargo, Mascherano continuaba gritando, por lo que el árbitro lo expulsó y el Jefecito le dijo de todo. Y para que dejara el campo de juego, tuvo que ser apartado por sus ayudantes.

Javier Morales defendió a Mascherano

Javier Morales, asistente del Jefecito, dijo que el árbitro fue muy “sensible” y explicó: "Hubo un malentendido, porque Mascherano estaba hablando con sus jugadores con mucha energía y salió un poco de su zona”.

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Morales dijo sobre el partido: "Es muy importante para nosotros, jugaron muchos chicos de la academia. Vinimos a un campo difícil, y Mascherano dijo en vestuarios que estaba muy orgulloso del equipo".

Mascherano le dio descanso a Messi y a De Paul, quienes jugarán el miércoles ante Nashville por los octavos de final de la ConcaChampions, tras el empate 0-0 en la ida en Tennessee.

La delantera de Las Garzas estuvo formada por: Daniel Pinter, de 19 años, Santiago Morales, de 18, el argentino Matero Silvetti, de 20, y el uruguayo Luis Suárez.

El Inter Miami ganó la Leagues Cup de 2023 y la MLS Cup de 2025 desde la llegada de Messi, pero todavía sueña con ganar su primer título en la Liga de Campeones de la Concacaf.

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