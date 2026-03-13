Lionel Messi va por su gol 900 como profesional: cuándo y contra quién juega el Inter Miami

El Jefecito, que lo conoce y bien, habló sobre la sorprendente cifra a la que podría llegar Messi este fin de semana: “Claramente no lo dimensionamos. Hablamos de poder llegar a hacer 900 goles, es una locura, es increíble. Es un jugador único”.

“Los números de Leo son asombrosos, pero dentro de lo grande que es, las estadísticas son lo menos. Podés hacer un montón de goles, el tema es cómo. Él no solo llega a cifras increíbles de goles y asistencias, también por lo que le aporta al juego en sí”, sumó el DT del Inter Miami.

Javier Mascherano

Con respecto al equipo que prepara para visitar a Charlotte este sábado, Mascherano pondría en cancha desde el inicio a: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame.

Los goles de Messi, en detalle

A lo largo de su exitosa carrera, Lionel Messi suma 899 goles en 1140 partidos:

672 goles en Barcelona

32 en Paris Saint-Germain

80 en Inter Miami

115 con la Selección argentina

Esta cifra lo deja por detrás de Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia con 965. Por detrás de ellos figuran Josef Bican (759), Pelé (757) y Romario (745).