Lionel Messi va por su gol 900 como profesional: cuándo y contra quién juega el Inter Miami

A un puñado de meses para el inicio del Mundial 2026, Lionel Messi sigue demostrando que está más vigente que nunca. A sus 38 años, el capitán del Inter Miami se encuentra a tan solo un gol de llegar a los 900 en su carrera como profesional.
Lionel Messi no deja de sorprender. Este fin de semana el 10 del Inter Miami podría llegar a su gol 900 como profesional
A un puñado de meses para el inicio del Mundial 2026, Lionel Messi sigue demostrando que está más vigente que nunca. A sus 38 años, el capitán del Inter Miami se encuentra a tan solo un gol de llegar a los 900 en su carrera como profesional.
En este sentido, el 10 podría cambiar de centena este sábado cuando Las Garzas visiten a Charlotte FC en el marco de la cuarta fecha de la Major League Soccer de los Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 20.30 (hora de Argentina) en el Bank of America Stadium.
El elenco comandado por Javier Mascherano buscará seguir escalando en la tabla de posiciones, donde se ubica tercero con seis puntos, producto de dos triunfos y una derrota.
El Jefecito, que lo conoce y bien, habló sobre la sorprendente cifra a la que podría llegar Messi este fin de semana: “Claramente no lo dimensionamos. Hablamos de poder llegar a hacer 900 goles, es una locura, es increíble. Es un jugador único”.
“Los números de Leo son asombrosos, pero dentro de lo grande que es, las estadísticas son lo menos. Podés hacer un montón de goles, el tema es cómo. Él no solo llega a cifras increíbles de goles y asistencias, también por lo que le aporta al juego en sí”, sumó el DT del Inter Miami.
Con respecto al equipo que prepara para visitar a Charlotte este sábado, Mascherano pondría en cancha desde el inicio a: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame.
A lo largo de su exitosa carrera, Lionel Messi suma 899 goles en 1140 partidos:
Esta cifra lo deja por detrás de Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia con 965. Por detrás de ellos figuran Josef Bican (759), Pelé (757) y Romario (745).