La gran decisión que tomó Coudet con el plantel de River tras el triunfo sobre Sarmiento

El entrenador de River, Eduardo Coudet, tomó una llamativa decisión con sus jugadores tras el triunfo por 2 a 0 sobre Sarmiento, en el Monumental, por la undécima fecha del Torneo Apertura. El Chacho le dio un premio al plantel y les dio descanso.
El entrenador de River, Eduardo Coudet, tomó una llamativa decisión con sus jugadores tras el triunfo por 2 a 0 sobre Sarmiento, en el Monumental, por la undécima fecha del Torneo Apertura. El Chacho le dio un premio al plantel y les dio descanso.
Tras casi dos semanas de trabajo intenso, por primera vez desde que asumió en River, Eduardo Coudet le dio un día libre al plantel. Fue un premio después de días de alta exigencia física y dos victorias consecutivas.
Tras este día libre, el Millonario regresará a las prácticas por la tarde del martes y allí el DT comenzará a dirgramar el equipo para el duelo frente a Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante, que será el domingo 22 a las 17.45.
Desde que llegó al Millo el entrenador diagramó una mini pretemporada con entrenamientos intensos y sin días libres, enfocada principalmente en elevar el ritmo físico del equipo y empezar a instalar su idea de presión y dinámica.
River sumó dos triunfos al hilo, primero ante Huracán en Parque de los Patricios y luego frente a Sarmiento, en el Monumental, con goles de Sebastián Driussi de taco y de Ian Subiabre, en un arranque que le permitió subir en la tabla (cuando llegó Coudet estaba fuera de los ocho primeros).
Después de la victoria frente al equipo de Junín. Coudet valoró el esfuerzo del grupo y destacó la respuesta de los jugadores a la exigencia de estas primeras semanas. "Tenemos que seguir trabajando, pero he visto muchas cosas buenas y para repetir. Siempre hay cosas para mejorar", dijo el DT, muy contento por la actitud de sus dirigidos.