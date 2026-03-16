La gran decisión que tomó Coudet con el plantel de River tras el triunfo sobre Sarmiento

Desde que llegó al Millo el entrenador diagramó una mini pretemporada con entrenamientos intensos y sin días libres, enfocada principalmente en elevar el ritmo físico del equipo y empezar a instalar su idea de presión y dinámica.

river 4 River viene de vencer a Sarmiento.

River sumó dos triunfos al hilo, primero ante Huracán en Parque de los Patricios y luego frente a Sarmiento, en el Monumental, con goles de Sebastián Driussi de taco y de Ian Subiabre, en un arranque que le permitió subir en la tabla (cuando llegó Coudet estaba fuera de los ocho primeros).

Qué dijo Coudet tras el triunfo de River sobre Sarmiento en el Monumental

Después de la victoria frente al equipo de Junín. Coudet valoró el esfuerzo del grupo y destacó la respuesta de los jugadores a la exigencia de estas primeras semanas. "Tenemos que seguir trabajando, pero he visto muchas cosas buenas y para repetir. Siempre hay cosas para mejorar", dijo el DT, muy contento por la actitud de sus dirigidos.