River le ganó a Sarmiento de Junín en el Monumental y sumó un nuevo triunfo con Coudet como DT

River va por su segundo triunfo en la era del Chacho Coudet enfrentando a Sarmiento de Junín, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura,
River venció a Sarmiento de Junín, en el Monumental, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura
River va por su segundo triunfo en la era del Chacho Coudet enfrentando a Sarmiento de Junín, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura,
El elenco de Núñez sumó una una victoria que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs y la aseguró con un gol de Sebastián Driussi a los 40' y aumentó a los 25' del segundo tiempo a través de Ian Subiabre.
Para su debut como local Coudet mantuvo el once inicial que venció a Huracán, pero lo cierto es que Sarmiento lo presionó e incomodó en los primeros minutos.
El partido se hizo tedioso y aburrido porque la visita no regaló espacios y el dueño de casa fue demasiado posicional y no tuvo sorpresa ni profundidad para elaborar sus ataques.
Las mejores situaciones para River nacieron cuando Montiel escaló por el lateral y justamente la labor ofensiva del campeón del mundo generó la expulsión de Díaz a los 39' y casi de inmediato llegó la apertura del marcador a través de Sebastián Driussi (de taco) quien anotó 3 tantos en los últimos 4 partidos.
River, con un muy buen partido de Moreno, controló la pelota y el partido en el comienzo del segundo tiempo, pero centralizó demasiado sus ataques.
Para enriquecer el ataque Coudet recurrió a Freitas y Juanfer Quintero por Kendry Paéz y Galván. De todos modos sus chances más claras fueron dos remates desde afuera de Rivero y el Huevo Acuña.
Todo indicaba que River iba a sentenciar el resultado en cualquier momento y a los 25' llegó el tanto de Ian Subiabre, justo antes del ingreso del colombiano Kevin Castaño, uno de los que no había sido tenido en cuenta en los últimos partidos.
Luego, con Salas y Paulo Díaz en cancha, River dispuso de posibilidades para aumentar la distancia y aunque no lo logró su gente celebró la segunda victoria consecutiva del ciclo de Coudet además de haber sumado 10 de los últimos 12 puntos que disputó.