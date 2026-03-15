River le ganó a Sarmiento de Junín en el Monumental y sumó un nuevo triunfo con Coudet como DT

El partido se hizo tedioso y aburrido porque la visita no regaló espacios y el dueño de casa fue demasiado posicional y no tuvo sorpresa ni profundidad para elaborar sus ataques.

Las mejores situaciones para River nacieron cuando Montiel escaló por el lateral y justamente la labor ofensiva del campeón del mundo generó la expulsión de Díaz a los 39' y casi de inmediato llegó la apertura del marcador a través de Sebastián Driussi (de taco) quien anotó 3 tantos en los últimos 4 partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033324771056726526&partner=&hide_thread=false ¡EL TACO DE DRIUSSI! Gran recurso del delantero de River para marcar el 1-0 del Millonario de Coudet ante Sarmiento en el Más Monumental por el #TorneoApertura.



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River, con un muy buen partido de Moreno, controló la pelota y el partido en el comienzo del segundo tiempo, pero centralizó demasiado sus ataques.

Para enriquecer el ataque Coudet recurrió a Freitas y Juanfer Quintero por Kendry Paéz y Galván. De todos modos sus chances más claras fueron dos remates desde afuera de Rivero y el Huevo Acuña.

Todo indicaba que River iba a sentenciar el resultado en cualquier momento y a los 25' llegó el tanto de Ian Subiabre, justo antes del ingreso del colombiano Kevin Castaño, uno de los que no había sido tenido en cuenta en los últimos partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033337071960478029&partner=&hide_thread=false ZURDAZO CRUZADO DEL PIBE Y BESO AL ESCUDO: gran asistencia de Aníbal Moreno y definición de Subiabre para marcar el 2-0 del River de Chacho Coudet ante Sarmiento en el Más Monumental.



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Luego, con Salas y Paulo Díaz en cancha, River dispuso de posibilidades para aumentar la distancia y aunque no lo logró su gente celebró la segunda victoria consecutiva del ciclo de Coudet además de haber sumado 10 de los últimos 12 puntos que disputó.