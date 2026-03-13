La fiesta no fue completa en River: la preocupación de Coudet para el partido ante Sarmiento

El atacante fue reemplazado por Joaquín Freitas y no se sabe si estará disponible para el cotejo con Sarmiento, que se jugará el próximo domingo a las 19.4 en el Monumental.

Tras el cotejo, Coudet confirmó en conferencia de prensa que el ex Zenit de Rusia y Austin de la MLS arrastra una pubalgia desde hace varios días, molestia que explica su reemplazo en el descanso.

coudet 5 Coudet está preocupado.

"Seba viene con una pubalgia y siente dolor. Pregunté y es más sobre ese tema que una lesión muscular. Transmito lo que me pasa el doctor y aparentemente muscularmente no es nada, trae el tema del pubis que a veces molesta de más y te impide hacer cosas", dijo le Chacho.

El cuerpo médico no dio un informe sobre la lesión de Driussi, aunque el futbolista apunta a llegar en condiciones al debut de River en la Copa Sudamericana y al posterior Superclásico.

Si el jugador no puede actuar en el próximo cotejo, Freitas aparece como primera alternativa en el ataque junto a Ian Subiabre. Además, Maximiliano Salas, Agustín Ruberto y Cristian Jaime figuran como opciones, aunque los dos últimos no integraron la convocatoria anterior.

Coudet tampoco podrá contar con Facundo Colidio, expulsado ante Huracán.