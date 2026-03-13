La fiesta no fue completa en River: la preocupación de Coudet para el partido ante Sarmiento

El DT Eduardo Coudet debutó en River este viernes con un triunfo por 2 a 1 sobre Huracán, en Parque de los Patricios, por la décima fecha del Torneo Apertura, pero se fue con una preocupación de cara al partido ante Sarmiento.
El DT Eduardo Coudet debutó en River este viernes con un triunfo por 2 a 1 sobre Huracán, en Parque de los Patricios, por la décima fecha del Torneo Apertura, pero se fue con una preocupación de cara al partido ante Sarmiento.
De cara al cotejo ante el equipo de Junín, el delantero Sebastián Driussi está en duda, ya que sufrió una pubalgia, luego de salir en el entretiempo.
Driussi marcó un gol en el estadio Tomás Adolfo Ducó, pero le dio un dolor de cabeza al nuevo DT millonario.
El atacante fue reemplazado por Joaquín Freitas y no se sabe si estará disponible para el cotejo con Sarmiento, que se jugará el próximo domingo a las 19.4 en el Monumental.
Tras el cotejo, Coudet confirmó en conferencia de prensa que el ex Zenit de Rusia y Austin de la MLS arrastra una pubalgia desde hace varios días, molestia que explica su reemplazo en el descanso.
"Seba viene con una pubalgia y siente dolor. Pregunté y es más sobre ese tema que una lesión muscular. Transmito lo que me pasa el doctor y aparentemente muscularmente no es nada, trae el tema del pubis que a veces molesta de más y te impide hacer cosas", dijo le Chacho.
El cuerpo médico no dio un informe sobre la lesión de Driussi, aunque el futbolista apunta a llegar en condiciones al debut de River en la Copa Sudamericana y al posterior Superclásico.
Si el jugador no puede actuar en el próximo cotejo, Freitas aparece como primera alternativa en el ataque junto a Ian Subiabre. Además, Maximiliano Salas, Agustín Ruberto y Cristian Jaime figuran como opciones, aunque los dos últimos no integraron la convocatoria anterior.
Coudet tampoco podrá contar con Facundo Colidio, expulsado ante Huracán.