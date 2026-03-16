Tras irse de River, Marcelo Gallardo es candidato a dirigir a un gigante de Sudamérica

tite 2.jpg Tite fue echado del Cruzeiro.

Otros candidatos para suceder a Tite son Filipe Luís, quien dejó Flamengo tras la Copa Libertadores y el torneo local de 2025, y al portugués Artur Jorge, relacionado previamente con el club tras la renuncia de Leonardo Jardim en diciembre.

El histórico estratega brasileño Tite fue removido de su cargo tras empatar 3 a 3 frente a Vasco en el estadio Mineirao. El DT, que llevaba tres meses al frente del equipo, puso fin a una etapa breve que había comenzado con la consagración en el torneo estadual ante Atlético Mineiro. Sin embargo, club quedó con tres puntos en seis fechas y en zona de descenso, solo por encima de Internacional.

marcelo-gallardo-river Gallardo se fue de River.

Sin embargo, para el portal O Globo, el objetivo principal del Cruzeiro es el portugués Artur Jorge. “Cruzeiro no contempla inicialmente fichar a entrenadores que no hayan triunfado en el fútbol brasileño. Crespo, ex San Pablo, tampoco figura en su lista de candidatos”, dijo el importante medio de ese país.

Lo cierto es que Gallardo, quien también fue mencionado como posible DT de Santos, no tomó ninguna decisión tras marcharse de River a causa de los malos resultados.