La emoción del Gato Oldrá tras confirmar su salida de Godoy Cruz: "Es la decisión más difícil de mi vida"

El Gato Oldrá, uno de los Héroes del Barro en 1994, quedará siempre impreso en las partículas del hincha de Godoy Cruz. Y en su historia también. Por aquel glorioso ascenso y por la incasable dedicación como jugador, entrenador y mánager del club de sus amores que lo vio crecer y dedicarse cada día a construir un Tomba mejor, de calidad.

heroes del barro.jpg Los Héroes del Barro en 1994.

"Para mí es un lindo desafío. Ahora tengo que dirigir con la cabeza, siempre dirigí mi club con la cabeza y el corazón", confesó el surgido en la casa bodeguera.

Al hincha Oldrá le dedicó un párrafo particular, siempre agradeciendo el constante apoyo recibido por representar con orgullo la esencia tombina. "Al hincha le pido que me entienda esta decisión. Me llevo en el corazón esta camiseta. Con Godoy Cruz tengo un sentimiento que no va a cambiar nadie. Agradezco a la gente el cariño que siempre ha tenido conmigo".

Oldrá, muy querido también en el ámbito mendocino en general, dejó también un mensaje para aquellos hinchas y jugadores que hoy militan en el fútbol provincial. "Sigan luchando, crean en ustedes. Los dirigentes tienen que creer en los chicos de Mendoza, crean en nuestro fútbol".

"El destino dirá si me va bien o me va mal. Hoy es lo que me toca hacer. Con la dirigencia de Godoy Cruz me voy totalmente agradecido porque ellos me formaron y confiaron en mí. Se termina porque son muchos años y el club hoy está bien y es un momento para que yo me vaya tranquilo", concluyó Daniel Oldrá en el episodio final -al menos por ahora- de un amor que fue, es y será para toda la vida.