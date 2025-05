La curiosa chicana de Marcos Rojo que derivó en sendos fracasos en el Torneo Apertura

El domingo 27 de abril Boca visitó a River por la fecha 15 del Torneo Apertura y Marcos Rojo utilizó un particular accesorio que no pasó desapercibido ya que se trataba de una gorra con una "B" roja. Aunque el resultado no fue el esperado, luego otros dos jugadores también la utilizaron, corriendo la misma suerte: hoy todos están eliminados.