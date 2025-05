El contundente mensaje de Mariano Herrón tras la eliminación de Boca ante Independiente

Quien tomó la palabra luego de la eliminación fue el DT interino, Mariano Herrón, que se hizo cargo de la derrota y de lo exhibido en el campo de juego. "Es una frustración grande, al no poder cumplir el objetivo de esta noche, que era pasar de fase", comenzó diciendo el entrenador de Boca tras la caída ante el Rojo en la Bombonera. "Me hago responsable de los partidos en los que estuve yo. No sé si hablar de fracaso, pero sí que no cumplí el objetivo que me había planteado que era intentar llegar hasta el 1 de junio (la final)".

En otro apartado, Herrón se refirió a las sensaciones en el vestuario y manifestó que no se habló mucho luego de la derrota por la bronca misma de la eliminación. "El dolor es muy grande y mucho para hablar adentro del vestuario no hay. Se empezará a hablar a partir de mañana", aclaró.