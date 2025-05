Qué dijo Mariano Herrón del enojo de los hinchas de Boca y del mal nivel del equipo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1921384661772533981&partner=&hide_thread=false "La Comisión"



Porque los hinchas de Boca cantaron contra la Comisión del Fútbol: "La Comisión, la Comisión, se va a la put... que los parió...".

Pero su equipo entró en un estado de “desorden” que afectó a su planteo y opacó la actuación del chileno.

Herron es el menos culpable de todo esto, por lo menos tiene autocritica

“Por las características de los jugadores, nos faltó más presencia en el último cuarto de cancha”, remarcó Mariano Herrón en la conferencia de prensa pos partido.

Además, planteó un caso muy particular del plantel: Alan Velasco. Herrón remarcó: “es un gran jugador, tenemos que ayudarlo para insertarlo para que encuentre su mejor nivel. Para eso va a tener que ganarse los minutos”.

El entrenador interino analizó el arbitraje de Leandro Rey Hilfer: “de los árbitros no me gusta hablar. No tengo un reclamo en este partido”.

Qué dijo Mariano Herrón del enojo de los hinchas de Boca

"Entendemos el enojo de los hinchas, pero necesitamos trabajar para mejorar. Se entiende que no se hayan ido conformes", dijo Herrón, quien remplazó en el cargo a Fernando Gago, quien fue despedido.