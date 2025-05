Ezequiel Medrán: "Nunca busqué excusas pero tuve al plantel con una intoxicación antes del partido"

"Esto fue un condicionante, seguramente tiene que haber afectado el rendimiento, en cuanto a las piernas, y eso afuera no se sabe. Pero la realidad es que no pudimos entrenar el día de ayer (sábado), y en la concentración de hoy tratamos de encontrar a los mejores once para poder competir", Ezequiel Medrán "Esto fue un condicionante, seguramente tiene que haber afectado el rendimiento, en cuanto a las piernas, y eso afuera no se sabe. Pero la realidad es que no pudimos entrenar el día de ayer (sábado), y en la concentración de hoy tratamos de encontrar a los mejores once para poder competir", Ezequiel Medrán

Gimnasia y Esgrima de Mendoza se puso en ventaja por 2 a 0 y por momentos se floreó, pero en el complemento el rival creció, buscó el arco, y se puso a tiro apenas iniciado el complemento con gol de Braian Aranda. El ingreso de suplentes equilibró el trámite y se pudo mantener la ventaja mínima para ganar.