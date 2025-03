Juicio por la muerte de Diego Armando Maradona: Signorini habló sobre la muerte del 10

Los fiscales del juicio consideran que Luque omitió ofrecer información sobre la salud de Diego a sus hijas Jana, Dalma, y Gianinna Maradona, además de que habría falsificado una firma del ex entrenador en un pedido de historia clínica tras la internación en la clínica de Olivos.

Fernando Signorini se quejó de la lentitud de la justicia en el caso Maradona

Lo primero que dijo Signorini sobre el caso es que “la Justicia argentina parece ir arriba de una tortuga”, haciendo referencia a que pasaron más de cuatro años de la muerte del “10” hasta el inicio del juicio.

Además, el ex preparador físico de Maradona admitió que siente “nostalgia cada vez que se habla de Diego”, y que le cuesta comprender que ya no está, ya que muchas veces trata de “olvidarse y hacer de cuenta que todavía está por algún lado”.

Signorini también recordó no haber estado en favor de sus últimos años como director técnico, argumentando que “su sistema emocional no estaba fortalecido como para hacerse cargo de un equipo de fútbol”, aunque sus opiniones no habían sido bien recibidas en aquel momento.

“En algún momento reclamé una decisión de parte del Ministerio de Cultura, proponiendo que desarrollen un plan de alcance nacional para llevarlo a dar charlas por escuelas y universidades. Eso hubiera sido un factor motivacional para los chicos”, sostuvo Signorini, que también remarcó una posibilidad trunca de internarlo en un centro de recuperación de adictos estadounidense.

"Diego fue abandonado", dijo Signorini

El recordado preparador físico y amigo del campeón del mundo contó también que siente que “Diego fue abandonado” y que hoy solo se acusa al grupo médico que lo cuidaba, ironizando que “en la noche de su velatorio trataba de descubrir en qué manos tenían las cebollas que se habían pasado por los ojos algunas personas que estaban cerca del ataúd y yo conozco muy bien”.

Recordando la vida que le permitió dicha amistad, Signorini afirmó que Diego Armando Maradona le “regaló una vida que jamás habría imaginado”, siendo metafórico a la hora de comentar que Diego le echó “una tonelada de levadura” a su vida, dándole la posibilidad de conocer distintas culturas y pases, así como también vivir en un ambiente del fútbol “que todavía era digno de ser vivido”.

Por último, sobre la marcha que convocará a los jubilados en el día miércoles, Signorini opinó que “tiene que ser un compromiso de prácticamente toda la ciudadanía”. Que debe dejar de lado el egoísmo para protestar contra la baja en las jubilaciones y, fundamentalmente, “contra la ferocidad con la que están reprimiendo”.