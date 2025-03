Comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona y sus hijas buscan demostrar que fue homicidio

La figura del homicidio con dolo eventual prevé una pena que va de los ocho a los 25 años de cárcel, según establece el Código Penal.

Los fiscales consideran que Luque omitió ofrecer información sobre la salud de Diego a Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de que habría falsificado una firma del ex entrenador en un pedido de historia clínica tras la internación en la clínica de Olivos.

El médico también está imputado de restarle importancia a los síntomas compatibles con una insuficiencia cardíaca, no seguir los controles ni convocar a especialistas.

A Diego Maradona “lo dejaron morir”

Uno de los abogados que participará en el juicio sostuvo que “la sociedad debe saber cómo sufrió durante sus últimos días y cómo dejaron morir" al ex jugador de Boca.

Se trata de Mario Baudry, asesor de Diego Fernando Maradona y pareja de Verónica Ojeda.

Queremos que la Justicia actúe como crea que tenga que hacerlo porque hay sobremanera de material probatorio".

Con respecto a los sospechosos, resaltó que "pueden ser condenados por abandono de persona seguido de muerte sin problemas".

Dalma Maradona: “Voy a ir hasta lo último”

Dalma Maradona, la hija del ex campeón del mundo, detalló en una entrevista en el canal de TV América que "más allá de todo, acá hay personas que tenían que hacer su trabajo y no sé porque motivo no lo hicieron, eso se discute, una negligencia”.

"La verdad es que nosotras buscamos que esta gente pueda decir por quien fue contratada, quien les pagaba el sueldo, quien organizaba la casa, quien les daba las autorizaciones a los mismos médicos para poder entrar", expresó.

"Yo para defender a mi papá y para que tenga justicia voy a ir hasta lo último", dijo.

Los acusados son en la causa por la muerte de Diego Maradona