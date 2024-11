Los hijos de Diego Maradona lo recordaron a cuatro años de su muerte y hubo pedidos de justicia

Maradona-Jr-Maradona.jpg

La muerte de Maradona provocó el inicio de un juicio contra ocho profesionales de la salud, entre los que se destacan el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

El juicio por su muerte está programado para comenzar el 11 de marzo del 2025.

La hipótesis de la fiscalía asegura que la atención del equipo médico al capitán de la Selección argentina fue “deficiente, temerario e indiferente”.

Los hijos de Maradona lo recordaron en las redes

Gianinna Maradona compartió una fotografía de ella cuando era menor de edad con su padre. Dijo que lo extraña "hoy y siempre". Además, también escribió: “Te amo papá, con toda mi alma! Hace 4 años que una parte de mí se fue con vos, la vida es más injusta y por momentos gris. Nada es lo mismo, mi felicidad son ellos 3”.

“No te moriste, a vos te mataron. Se va hacer justicia, te lo juro!”, dijo Gianinna en su cuenta personal de Instagram.

Diego Junior expresó: "Llegará un día en el que bailaremos juntos, reiremos y abrazaremos... será un lugar maravilloso donde ya no tendremos que preocuparnos por esta cruel vida”.

“Solo quiero saber si estás orgulloso de mí, del hombre en el que me he convertido, de cómo estoy criando a mis hijos, de cómo intento luchar contra la gente todos los días. Toma un trago de vez en cuando... No te olvidé”, afirmó y agregó: “Cuidanos siempre”.

Por último, la cuenta oficial de Diego Maradona expresó: "Justicia. Te amamos".