Federico Rasmussen no se guardó nada tras el empate de Godoy Cruz ante Vélez

Federico Rasmussen Godoy Cruz (1).jpeg Federico Rasmussen reconoció que ha recibido amenazas. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El zaguero central admitió: "La verdad es que me duele lo que han dicho de mi. Son cosas totalmente falsas y no solamente me he visto afectado yo sino también mi familia. Incluso he recibido mensajes con amenazas. Me duele porque han jugado con mi honor y es algo que no lo voy a permitir. Han dicho muchas barbaridades cuando siempre hice lo imposible por jugar y dar la cara".

Con respecto al partido con Vélez, dijo: "Queríamos ganar y salir de la mala racha. En estos partidos nos jugamos mucho. Queremos clasificar a alguna copa y al salir campeón Racing de la Sudamericana se abre un nuevo cupo".

Federico Rasmussen Godoy Cruz (2).jpeg Federico Rasmussen habló de todo tras el empate ante Vélez. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Federico Rasmussen se refirió a Pedernera y al Gato Oldrá

"A Ernesto Pedernera no lo tenemos como a un técnico interino sino como un entrenador fijo. Vino a darnos una mano y en estos días hemos trabajado de buena manera para salir de esta mala racha", afirmó Federico Rasmussen.

"Fue un golpe duro la salida del Gato Oldrá que es alguien que nos dio mucho y queríamos terminar al año con él, pero son decisiones personales", aseguró Rasmussen.

"Es injusto todo porque siempre di el máximo por Godoy Cruz para estar en cada partido y me dolieron las amenazas".

La palabra de Federico Rasmussen