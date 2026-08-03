Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia pierde ante Sarmiento por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia visita a Sarmiento de Junín este lunes, por la 3ra fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia visita a Sarmiento.

Independiente Rivadavia visita a Sarmiento.

Independiente Rivadavia empata 0 a 0 con Sarmiento de Junín, este lunes, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil

Mauricio Martínez abrió el marcador para Sarmiento.

El equipo de Alfredo Berti viene de ganarle de local a Huracán y ante el Verde de Junín tendrá su tercera presentación en el certamen ya que en su estreno igualó sin goles ante Atlético Tucumán como visitante.

En los primeros minutos del partido el local buscaba tener la iniciativa.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas