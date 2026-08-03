Independiente Rivadavia pierde ante Sarmiento por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia empata 0 a 0 con Sarmiento de Junín, este lunes, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia visita a Sarmiento de Junín este lunes, por la 3ra fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional
Independiente Rivadavia empata 0 a 0 con Sarmiento de Junín, este lunes, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El equipo de Alfredo Berti viene de ganarle de local a Huracán y ante el Verde de Junín tendrá su tercera presentación en el certamen ya que en su estreno igualó sin goles ante Atlético Tucumán como visitante.
En los primeros minutos del partido el local buscaba tener la iniciativa.