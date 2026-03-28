Huracán Las Heras jugará con Juventud Unida, en San Luis, por el Federal A

Huracán Las Heras tendrá este sábado su segunda presentación en el Torneo Federal A. Será ante Juventud Unida, en San Luis. El encuentro correspondiente a la Zona 3 tendrá el arbitraje del cordobés Leandro Andrés Sosa y se jugará en el estadio Mario Sebastián Diez.
El equipo dirigido por Sergio Toti Arias en el debut en el torneo empató sin goles de local ante Argentino de Monte Maíz.
El Globo, que contrató al entrenador Sergio Arias y renovó su plantel con muchos refuerzos, en este segundo partido buscará su primer triunfo en el certamen, tras la igualdad que logró en su estadio General San Martín, donde quedó en deuda con su público.
En este enfrentamiento ante Juventud Unida intentará poder conseguir los tres puntos en este Torneo Federal A 2026.
Juventud Unida, el rival de Huracán Las Heras
Juventud Unida de San Luis en su estreno de local, igualó de visitante ante el Atlético San Martín. El equipo dirigido por Hernán Vázquez se presentará ante su público y buscará conseguir los tres puntos.
El último enfrentamiento entre Huracán Las Heras y Juventud Unida
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Alvaro Alessandrini, Adrián Giordano y Juan Aguilar; Luciano Ortega, Iván Sandoval, Nicolás Chacón e Ignacio González; Juan Bonet y Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias.