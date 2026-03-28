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Huracán Las Heras jugará con Juventud Unida, en San Luis, por el Federal A

Huracán Las Heras jugará este sábado a las 16.30 como visitante frente a Juventud Unida de San Luis, por la segunda fecha del Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Huracán Las Heras ugará ante Juventud Unida, en San Luis, por la segunda fecha del torneo Federal A.

Huracán Las Heras ugará ante Juventud Unida, en San Luis, por la segunda fecha del torneo Federal A.

Huracán Las Heras tendrá este sábado su segunda presentación en el Torneo Federal A. Será ante Juventud Unida, en San Luis. El encuentro correspondiente a la Zona 3 tendrá el arbitraje del cordobés Leandro Andrés Sosa y se jugará en el estadio Mario Sebastián Diez.

Sergio Toti Arias Huracán Las Heras 1.-
Sergio Arias es el entrenador de Huracán Las Heras.

Sergio Arias es el entrenador de Huracán Las Heras.

El equipo dirigido por Sergio Toti Arias en el debut en el torneo empató sin goles de local ante Argentino de Monte Maíz.

El Globo, que contrató al entrenador Sergio Arias y renovó su plantel con muchos refuerzos, en este segundo partido buscará su primer triunfo en el certamen, tras la igualdad que logró en su estadio General San Martín, donde quedó en deuda con su público.

En este enfrentamiento ante Juventud Unida intentará poder conseguir los tres puntos en este Torneo Federal A 2026.

concentrados Huracán Las Heras.

Juventud Unida, el rival de Huracán Las Heras

Juventud Unida de San Luis en su estreno de local, igualó de visitante ante el Atlético San Martín. El equipo dirigido por Hernán Vázquez se presentará ante su público y buscará conseguir los tres puntos.

El último enfrentamiento entre Huracán Las Heras y Juventud Unida

El último partido igualaron 1 a 1 por la última fecha de la Zona 1 de la Fase Reválida del Federal A . El partido se jugó el 14 de septiembre del año pasado. El Globo se puso en ventaja con el gol de Luciano Ortega, pero Juventud Unida lo empató dos minutos después por intermedio de Iván Escobares.

Probables formaciones:

Juventud Unida (San Luis): Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Alexis Sosa, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Martino Dorato, Lautaro Lucero. DT: Hernán Vázquez.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Alvaro Alessandrini, Adrián Giordano y Juan Aguilar; Luciano Ortega, Iván Sandoval, Nicolás Chacón e Ignacio González; Juan Bonet y Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias.

Estadio: Juventud Unida de San Luis

Hora: 16.30.

Árbitro: Leandro Andrés Sosa.

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