Huracán Las Heras jugará con Juventud Unida, en San Luis, por el Federal A

En este enfrentamiento ante Juventud Unida intentará poder conseguir los tres puntos en este Torneo Federal A 2026.

concentrados Huracán Las Heras.

Juventud Unida, el rival de Huracán Las Heras

Juventud Unida de San Luis en su estreno de local, igualó de visitante ante el Atlético San Martín. El equipo dirigido por Hernán Vázquez se presentará ante su público y buscará conseguir los tres puntos.

El último enfrentamiento entre Huracán Las Heras y Juventud Unida

El último partido igualaron 1 a 1 por la última fecha de la Zona 1 de la Fase Reválida del Federal A . El partido se jugó el 14 de septiembre del año pasado. El Globo se puso en ventaja con el gol de Luciano Ortega, pero Juventud Unida lo empató dos minutos después por intermedio de Iván Escobares.

Probables formaciones:

Juventud Unida (San Luis): Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Alexis Sosa, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Martino Dorato, Lautaro Lucero. DT: Hernán Vázquez.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Alvaro Alessandrini, Adrián Giordano y Juan Aguilar; Luciano Ortega, Iván Sandoval, Nicolás Chacón e Ignacio González; Juan Bonet y Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias.

Estadio: Juventud Unida de San Luis

Hora: 16.30.

Árbitro: Leandro Andrés Sosa.