Huracán Las Heras arranca su sueño en el Federal A frente a Argentino de Monte Maíz

huracan El arquero Franco Agüero es unas de las incorporaciones de Huracán Las Heras. Foto: Prensa Huracán Las Heras

Los refuerzos que llegaron a Huracán Las Heras

Franco Agüero : arquero de 32 años con último paso por Villa Mitre. Ya jugó en Huracán Las Heras.

: arquero de 32 años con último paso por Villa Mitre. Ya jugó en Huracán Las Heras. Nicolás Genes : volante ofensivo de 23 años. Viene de Central Norte de Salta.

: volante ofensivo de 23 años. Viene de Central Norte de Salta. Albano Alessandrini: volante central de 21 años que llega desde el Real Oruro de Bolivia.

volante central de 21 años que llega desde el Real Oruro de Bolivia. Aldo Araujo : delantero proveniente de Crucero del Norte que tiene 34 años.

: delantero proveniente de Crucero del Norte que tiene 34 años. Anderson Salazar : delantero de 20 años, colombiano, que viene de jugar en la Reserva de Independiente Rivadavia.

: delantero de 20 años, colombiano, que viene de jugar en la Reserva de Independiente Rivadavia. Alejandro Toledo: delantero de 35 años. Su último club fue el CADU.

delantero de 35 años. Su último club fue el CADU. Facundo Romero: volante proveniente de Central Norte de 24 años.

volante proveniente de Central Norte de 24 años. Marcos Sosa: mediocampista que viene del Romanija Pale de Bosnia y tiene 25 años.

mediocampista que viene del Romanija Pale de Bosnia y tiene 25 años. Arian Giordano : defensor de 24 años proveniente de Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.

: defensor de 24 años proveniente de Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero. Juan Aguilar : defensor proveniente de All Boys de La Pampa que regresa al club. Tiene 22 años.

: defensor proveniente de All Boys de La Pampa que regresa al club. Tiene 22 años. Lucas Agolzino: volante que llegó procedente de Unión de Santa Fe y tiene 30 años.

volante que llegó procedente de Unión de Santa Fe y tiene 30 años. Guillermo Cóceres : defensor de 22 años proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco.

: defensor de 22 años proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco. Nicolás Sandoval : volante que extendió su vínculo.

: volante que extendió su vínculo. Nicolás Chacón : defensor con último paso por Atlético Argentino.

: defensor con último paso por Atlético Argentino. Juan Bonet : delantero de 27 años que jugó en el último semestre del 2025 en Círculo Deportivo Otamendi.

: delantero de 27 años que jugó en el último semestre del 2025 en Círculo Deportivo Otamendi. Rodrigo Arciero: defensor de 33 años proveniente de Excursionistas.

concentrados Huracán.

Argentino de Monte Maíz, el rival de Huracán Las Heras

Argentino de Monte Maíz, el adversario de Huracán Las Heras, siempre es un equipo protagonista en este torneo Federal A.

En su última participación llegó a las semifinales por el ascenso a la Primera Nacional y fue eliminado por Ciudad de Bolívar.

Su entrenador es Carlos Mazzola y tiene un plantel con muchas incorporaciones.

Ficha del partido y probables formaciones

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Alvaro Alessandrini, Adrián Giordano y Juan Aguilar; Luciano Ortega, Iván Sandoval, Nicolás Chacón y Aldo Araujo; Juan Bonet y Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias.

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elías Coronas, Hugo Vera Oviedo, Facundo Rassol y Matías Barbero; Ignacio Blangetti, Leonardo López, Ramiro Lasserre y Gabriel Sarmiento; Dalmiro Lukievicz y Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola.

Estadio; Huracán Las Heras.

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez.

Hora: 16.45.