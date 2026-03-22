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Torneo Apertura

Horario y TV para el duelo Boca Juniors vs. Instituto en La Bombonera

Boca recibe a Instituto de Córdoba por la 12ª del Torneo Apertura y buscando un triunfo que calme los ánimos de los hinchas xeneizes

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Boca recibe a Instituto por la 12ª fecha del Torneo Apertura, en un duelo clave para la continuidad de Claudio Úbeda.

Boca recibe a Instituto por la 12ª fecha del Torneo Apertura, en un duelo clave para la continuidad de Claudio Úbeda.

Boca Juniors, con un cuestionado Claudio Úbeda como DT, buscará ganar y convencer este domingo frente a Instituto de Córdoba, por la 12ª ronda de la Zona A del Apertura. Esta podría ser la última prueba para el entrenador, que comenzó a ser resistido y deberá cambiar los ánimos adversos en La Bombonera.

El duelo entre Boca e Instituto se juega desde las 20, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, y Jorge Baliño a cargo del VAR. Se podrá ver por TV en el canal de cable ESPN Premium.

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El DT Claudio &Uacute;beda tiene una dura prueba este domingo en La Bombonera.

El DT Claudio Úbeda tiene una dura prueba este domingo en La Bombonera.

Boca y un riguroso examen de local por la 12ª fecha del Torneo Apertura

Boca atraviesa un muy delicado momento en este Torneo Apertura 2026, donde solo ganó uno de sus últimos siete partidos y acumula cuatro empates consecutivos de local (0-0 con Platense y Racing, 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San Lorenzo).

El equipo que dirige Claudio Úbeda se ubica 7° en la Zona A con 14 puntos, producto de 3 triunfos, 5 empates y 3 derrotas, aunque aún está junto a Independiente de Avellaneda disputando el último peldaño de los candidatos a entra a playoffs.

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Instituto necesita dar el batacazo en la Bombonera

Instituto de Córdoba, ocupa el duodécimo posición en la Zona A con solo 11 puntos, logrados en este esquivo Torneo Apertura con 3 triunfos, 2 derrotas, y 5 empates. En la fecha pasada La Gloria le ganó 2-1 de local a Independiente rompiendo una racha de tres partidos consecutivos sin ganar.

Los dirigidos por Diego Flores necesitan rescatar un muy buen resultado en La Bombonera para poner los números en verde y aspirar a entrar en el lote de clasificados al Reducido del Torneo Apertura.

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Ficha del partido Boca vs. Instituto y posibles formaciones

Torneo Apertura, Zona A - fecha 12-

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Jorge Baliño

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.__IP__

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

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