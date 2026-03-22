Horario y TV para el duelo Boca Juniors vs. Instituto en La Bombonera

El equipo que dirige Claudio Úbeda se ubica 7° en la Zona A con 14 puntos, producto de 3 triunfos, 5 empates y 3 derrotas, aunque aún está junto a Independiente de Avellaneda disputando el último peldaño de los candidatos a entra a playoffs.
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Instituto necesita dar el batacazo en la Bombonera
Instituto de Córdoba, ocupa el duodécimo posición en la Zona A con solo 11 puntos, logrados en este esquivo Torneo Apertura con 3 triunfos, 2 derrotas, y 5 empates. En la fecha pasada La Gloria le ganó 2-1 de local a Independiente rompiendo una racha de tres partidos consecutivos sin ganar.
Los dirigidos por Diego Flores necesitan rescatar un muy buen resultado en La Bombonera para poner los números en verde y aspirar a entrar en el lote de clasificados al Reducido del Torneo Apertura.
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Ficha del partido Boca vs. Instituto y posibles formaciones
Torneo Apertura, Zona A - fecha 12-
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Jorge Baliño
Hora: 20
TV: ESPN Premium
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.__IP__
Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.