Histórico entrenador sorprendió y no eligió a Selección argentina como candidata al Mundial

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán la difícil tarea de repetir el título obtenido en 2022, pero el gran presente de las selecciones europeas pueden tirar esas aspiraciones por abajo.
Histórico entrenador no eligió a Selección argentina como candidata al Mundial
Fabio Capello, histórico entrenador que dirigió al Milan, Real Madrid, Roma, Juventud, entre otros, no eligió a la Selección argentina como a los candidatos a consagrarse en el próximo Mundial. En su lugar prefirió colocar a España y a Francia analizando que tienen un mejor presente, funcionamiento y calidad individual.
En la nómina de candidatos puso en valor el poder de Inglaterra que parecería que volvió a recuperar la memoria y otra vez presentará un papel competitivo luego de mucho tiempo. En cuanto a Brasil analizó que hay que tener cierta cautela esperando a qué cambios logra llevar adelante Carlo Ancelotti.
En diálogo con Marca explicó: "España me gusta mucho, Francia siempre, que tiene a Mbappé pero también a otros buenos jugadores. También los ingleses, que lo están haciendo muy bien. Y vamos a ver qué pasa con Brasil, con Ancelotti".
Sobre la selección española, analizó: "Me gusta mucho el trabajo de Luis de la Fuente porque ha cambiado el sistema de juego. Un estilo Guardiola de muchos pases, por pases más verticales y un fútbol más rápido, no sólo tocar hasta aburrir, jugando muy abiertos. Está haciendo un gran trabajo".
Tras dejar afuera del podio a la Selección argentina, el DT criticó a Italia y al Mundial
El ex entrenador italiano criticó al próximo Mundial que presentará un nuevo formato: "Ahora, con cinco cambios en cada partido, necesitas mucho y pueden jugar muchos jugadores, pero como siempre cada equipo tiene 14 o 15 titulares de más nivel, y los otros pueden ayudar. Pero sí, pienso que se van a jugar demasiados partidos en el Mundial".
La selección de Italia tendrá que jugar un nuevo Repechaje (por el Cruce 1 Italia enfrentará a Irlanda del Norte y en caso de ganar jugará contra el vencedor de Gales vs Bosnia y Herzegovina; si gana, saca el boleto a la cita máxima del fútbol): "En el once del Milan juega un italiano; en la Juventus, sólo dos; el Inter tiene cuatro o cinco; en la Roma, dos o tres".
"Esa es la clave. De cara al futuro no tenemos muchas oportunidades. Ha fallado el sistema de entrenamientos, hay mucha táctica y poco fútbol", concluyó el ex entrenador de 79 años.