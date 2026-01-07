Histórico entrenador sorprendió y no eligió a Selección argentina como candidata al Mundial

Fabio Capello

En la nómina de candidatos puso en valor el poder de Inglaterra que parecería que volvió a recuperar la memoria y otra vez presentará un papel competitivo luego de mucho tiempo. En cuanto a Brasil analizó que hay que tener cierta cautela esperando a qué cambios logra llevar adelante Carlo Ancelotti.

En diálogo con Marca explicó: "España me gusta mucho, Francia siempre, que tiene a Mbappé pero también a otros buenos jugadores. También los ingleses, que lo están haciendo muy bien. Y vamos a ver qué pasa con Brasil, con Ancelotti".

Sobre la selección española, analizó: "Me gusta mucho el trabajo de Luis de la Fuente porque ha cambiado el sistema de juego. Un estilo Guardiola de muchos pases, por pases más verticales y un fútbol más rápido, no sólo tocar hasta aburrir, jugando muy abiertos. Está haciendo un gran trabajo".

Fabio Capello - Italia El italiano dijo que hay varios equipos mejores que la Selección argentina.

Tras dejar afuera del podio a la Selección argentina, el DT criticó a Italia y al Mundial

El ex entrenador italiano criticó al próximo Mundial que presentará un nuevo formato: "Ahora, con cinco cambios en cada partido, necesitas mucho y pueden jugar muchos jugadores, pero como siempre cada equipo tiene 14 o 15 titulares de más nivel, y los otros pueden ayudar. Pero sí, pienso que se van a jugar demasiados partidos en el Mundial".

La selección de Italia tendrá que jugar un nuevo Repechaje (por el Cruce 1 Italia enfrentará a Irlanda del Norte y en caso de ganar jugará contra el vencedor de Gales vs Bosnia y Herzegovina; si gana, saca el boleto a la cita máxima del fútbol): "En el once del Milan juega un italiano; en la Juventus, sólo dos; el Inter tiene cuatro o cinco; en la Roma, dos o tres".

"Esa es la clave. De cara al futuro no tenemos muchas oportunidades. Ha fallado el sistema de entrenamientos, hay mucha táctica y poco fútbol", concluyó el ex entrenador de 79 años.