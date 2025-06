Habló el capitán del Urawa Red Diamonds que ignoró a River: su versión sobre la polémica situación

El hecho no quedó desapercibido por el mundo del fútbol quien rápidamente salió a replicar la situación causando gran indignación, pero en las últimas horas Marius Høibråten, capitán de Urawa Red Diamonds, elaboró un descargo en Instagram donde buscó traer luz a un momento polémico.

Lo curioso del mensaje publicado tanto en la historia como en un posteo en sus redes sociales es que el capitán tuvo la delicadeza de publicarlo en español, claramente para acercar la brecha que se creó con la particular situación.

Allí expresa: "A la hinchada de River Plate. Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso caminé sin hacer el apretón de manos".

Parece que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención. Parece que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención.

"Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con ustedes. ¡Felicitaciones por la victoria! Todo lo mejor en los próximos juegos", concluyó el jugador noruego que se desempeña como defensor y capitán del equipo japonés.

Descargo Marius Høibråten.jpg El descargo del defensor y capitán del equipo japonés.

La repercusión en las redes sociales

Muchos hinchas de River ingresaron al perfil de Instagram de Marius Høibråten para hacerle saber su disconformidad con lo sucedido, sin embargo, al encontrarse con el descargo del jugador la actitud de los fanáticos del Millonario cambió repentinamente.

Es así que la imagen con el texto producido en español por el capitán noruego se llenó de mensajes de los hinchas argentinos: "Estas perdonado Rubio. Te esperamos en el monumental para comer unas hamburguesas", expresó un usuario; mientras que una cuenta partidaria manifestó: "Disculpas aceptadas, gracias por el mensaje en nuestro idioma".

Una usuaria aprovechó para cargar contra los hinchas del Xeneize al expresar: "Los de Boca que venían a felicitarlo se fueron llorando"; y otra internauta se arrepintió por los insultos manifestados: "Está bien, ahora borro mis comentarios. Estás perdonado".

Eso si, sus fotos anteriores fueron plagadas de mensajes insultantes, situación que, claramente, no se deben fomentar.