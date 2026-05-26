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Conflictiva salida

Gustavo Costas publicó un mensaje que conmueve a los hinchas de Racing y donde ignora a Diego Milito

En su mensaje de despedida Gustavo Costas agradeció el cariño de los fanáticos y los empleados, pero no hizo referencias sobre la comisión directiva

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gustavo Costas y un emotivo mensaje para los hinchas con una curiosa omisión.

Gustavo Costas y un emotivo mensaje para los hinchas con una curiosa omisión.

Gustavo Costas dejó de ser oficialmente el entrenador de Racing Club tras consumarse una dura eliminación en la primera fase de la Copa Sudamericana al empatar por 2 a 2 frente a Caracas en el Cilindro de Avellaneda, un resultado deportivo adverso que precipitó la decisión de las autoridades de interrumpir su gestión al frente del primer equipo.

Días después de confirmarse su salida de la institución, el experimentado entrenador decidió expresarse públicamente a través de sus redes sociales. En su publicación, Costas compartió un sentido balance de lo que significó este último paso por el club de Avellaneda, generando una rápida reacción entre los seguidores académicos debido a la calidez de su despedida y a un detalle particular que evidenció el trasfondo de su salida: no mencionó a Diego Milito ni a la dirigencia.

Gustavo Costas (2)
Gustavo Costas dijo

Gustavo Costas dijo "adiós".

El agradecimiento de Costas para los hinchas y los empleados de Racing

En su descargo público, Gustavo Costas priorizó resaltar el fuerte vínculo afectivo que mantiene con la parcialidad albiceleste: "A toda mi gente Racinguista: Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño de siempre, el respeto y por estar en cada momento. Los tiempos malos pasan, pero el amor de la gente es algo que nunca se olvida. Eso es lo más valioso que deja el fútbol".

Dentro de su texto, extendió un agradecimiento explícito hacia todos los empleados del club que lo acompañaron en el día a día durante su permanencia en el cargo: "También quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos, jugadores y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre".

Para cerrar su dedicatoria a la hinchada, Costas remarcó los logros colectivos alcanzados durante su ciclo, recordando las conquistas internacionales obtenidas: "La familia lo es todo: la que está en casa y también la que uno encuentra en la cancha y en la tribuna. Todos juntos hemos logrado llevar a Racing a lo más alto y eso siempre quedará en mi corazón".

Diego Milito Gustavo Costas
Gustavo Costas y Diego Milito en un abrazo que difícilmente se pueda repetir.

Gustavo Costas y Diego Milito en un abrazo que difícilmente se pueda repetir.

La llamativa omisión de Gustavo Costas

Pese a la emotividad que caracterizó a la carta de despedida, las miradas se enfocaron rápidamente en una llamativa omisión dentro del escrito. En ninguna línea de su publicación en las redes sociales, Gustavo Costas incluyó palabras de agradecimiento, reconocimientos o menciones hacia los máximos dirigentes del club de Avellaneda.

Este silencio apuntó de forma directa a la cúpula de la comisión directiva que encabeza actualmente Diego Milito. Esta omisión expone el escenario de conflicto y las diferencias de criterio que se venían gestando entre el cuerpo técnico saliente y las autoridades de la institución.

Con la confirmación de su desvinculación, el ciclo del director técnico campeón de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa 2025 se cierra con marcadas distancias políticas. Mientras la gestión de Diego Milito evalúa los pasos a seguir de cara al próximo semestre, Costas se despidió cobijado por el afecto de los hinchas y distanciado de las autoridades del club.

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