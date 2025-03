Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1902401159345721707&partner=&hide_thread=false "PROFE: ME CUESTA MUCHO LLEGAR A FIN DE MES. EL ÚNICO MOMENTO DE FELICIDAD ME LO DA LA SELECCIÓN"



Alfaro y su anécdota con un fanático paraguayo en el supermercado pic.twitter.com/RC5rR6GOKf — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2025

En la ante sala de los compromisos ante Chile (jueves 20/3) y Colombia (martes 25/3), Gustavo Alfaro decidió revelar una reciente experiencia con un fanático de la Albirroja que se encontró en el supermercado.

Para comenzar, el DT manifestó: "El otro día estaba comprando en un supermercado voy con el carrito, me arrimo a donde estaban todas las verduras y viene el muchacho de reposición y viene y me da un abrazo y se larga a llorar".

Sobre las palabras de Claudio, soltó: "Me contaba de las complejidades que a diario tiene y como le pasa a todo el mundo. Y a veces enfrentar la vida es difícil y es muy complejo. Y yo le decía 'todavía no conseguimos nada, nos falta mucho'. Y él me decía: 'Profe, a mí me cuesta mucho llegar a fin de mes. El único momento de felicidad me lo da la Selección'".

"'El único momento de alegría es cuando yo veo a los muchachos matarse por la Albirroja. A mí eso me da la tranquilidad de saber que el momento de felicidad que mi familia va a vivir está en las mejores manos, en las manos de esos muchachos que yo lo siento como si fuese yo el que estaría jugando'", completó el entrenador de la Selección de Paraguay.

Posteo Alfaro.jpg El posteo que Claudio le dedicó a Gustavo Alfaro tras su encuentro.

Para culminar, Alfaro sentenció: "Cuando te dicen eso es muy fuerte. Mañana es un partido que se juega con el corazón en la mano. Se juega al fútbol, porque sigue siendo un partido de fútbol, pero se juega con el corazón en la mano".