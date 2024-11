Gustavo Alfaro y la victoria de Paraguay ante la Selección argentina: "No existen los techos para seguir creciendo"

El equipo local superó a la “Albiceleste” por 2-1 con un gol de chilena de Antonio Sanabria y otro del defensor Omar Alderete y Alfaro comenzó sus declaraciones hablando sobre la jerarquía de Argentina y su diferencia con Paraguay: “Cuando uno se enfrenta al campeón del mundo en vigencia de nivel, en la vigencia de ser el campeón de las dos últimas Copas Américas también, de ser el líder de la eliminatoria, con jugadores premiados con justicia, con la jerarquía que tiene en el plantel, con el mejor jugador del mundo, enfrentarlo desde la humildad y rebeldía era un desafío, más cuando empezás perdiendo, eso era meramente futbolístico”.

alfaro 5.jfif Gustavo Alfaro destacó la importancia del triunfo ante la Selección argentina.

El entrenador fue claro a la hora de explicar cual fue la clave para que la Selección de Paraguay pudiera crecer: “Nosotros analizamos rendimientos, no resultados, y en ese sentido pensé que, si tocábamos la tecla justa y no le fallamos a los jugadores, sin prometer cosas que no podemos cumplir, sin exigir más de la cuenta, dar antes de recibir y si tenemos la capacidad de dejar de lado los intereses personales por un escudo, una bandera, un himno, van uno atrás del otro”.