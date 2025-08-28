Gonzalo Ábrego y el deseo de pasar página a este momento adverso en Godoy Cruz: "No hay excusas"

En ese sentido, quien fuera el capitán en la era Solari, dejó en claro que el cambio de entrenadores y la seguidilla de partidos que le tocaron jugar a Godoy Cruz (ida y vuelta de Sudamericana, River y Vélez) no significaron una justificación para la continuidad de derrotas. "Fue difícil toda la situación pero no hay excusas. No queda otra que aprovechar los días para trabajar y tratar de dar vuelta esto. Sabemos que estamos en un momento difícil y que somos los primeros que hacemos autocrítica".

Embed - Gonzalo Ábrego y el difícil momento de Godoy Cruz

Godoy Cruz no ha podido ganar aún en el Torneo Clausura y tampoco ha podido sumar de a tres en el renovado Feliciano Gambarte. Esa deuda pendiente tiene el Tomba con su gente y así lo expresó Gonzalo Ábrego: "Tenemos una bronca terrible que no podamos hacernos fuertes de local. Con toda la gente que hubo y que nosotros no podamos devolverle algo de eso. Tenemos que dar vuelta esto".

El equipo de Walter Ribonetto se medirá el lunes ante el Calamar, en Vicente López, desde las 19.15 horas.