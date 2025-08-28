Inicio Ovación Fútbol Gonzalo Abrego
Gonzalo Ábrego y el deseo de pasar página a este momento adverso en Godoy Cruz: "No hay excusas"

Gonzalo Ábrego se refirió a la racha negativa que atraviesa Godoy Cruz en el torneo local.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Gonzalo Ábrego se refirió al difícil momento de Godoy Cruz. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

Luego de la derrota ante Vélez, en Godoy Cruz ya piensan en el compromiso del próximo lunes ante Platense por la séptima fecha del Torneo Clausura. Con varios días para trabajar, el plantel trabaja bajo las órdenes de Ribonetto y se concentra en comenzar a sumar a de a tres para alejarse de la zona roja de la tabla anual de posiciones.

Tras cinco derrotas consecutivas, y un acumulado de diez partidos sin ganar, en Godoy Cruz solo tienen en mente dejar de lado la mala racha para volver a ganar confianza y procurar meterse en la zona de playoffs.

De izquierda a derecha: Mateo Mendoza, Santino Andino, Juanse Mor&aacute;n y Gonzalo &Aacute;brego, los chicos de la casa entrenando para sacar adelante el complejo presente de Godoy Cruz. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

El cometido de salir de la racha adversa y darle una alegría al pueblo bodeguero es el que reforzó Gonzalo Ábrego en sus declaraciones. "Sabemos que es duro para la gente y también para nosotros, nos duele muchísimo. Pensamos en el hincha y, si podemos dar vuelta esta situación, vamos a darle una alegría a la gente y también a nosotros".

En ese sentido, quien fuera el capitán en la era Solari, dejó en claro que el cambio de entrenadores y la seguidilla de partidos que le tocaron jugar a Godoy Cruz (ida y vuelta de Sudamericana, River y Vélez) no significaron una justificación para la continuidad de derrotas. "Fue difícil toda la situación pero no hay excusas. No queda otra que aprovechar los días para trabajar y tratar de dar vuelta esto. Sabemos que estamos en un momento difícil y que somos los primeros que hacemos autocrítica".

Godoy Cruz no ha podido ganar aún en el Torneo Clausura y tampoco ha podido sumar de a tres en el renovado Feliciano Gambarte. Esa deuda pendiente tiene el Tomba con su gente y así lo expresó Gonzalo Ábrego: "Tenemos una bronca terrible que no podamos hacernos fuertes de local. Con toda la gente que hubo y que nosotros no podamos devolverle algo de eso. Tenemos que dar vuelta esto".

El equipo de Walter Ribonetto se medirá el lunes ante el Calamar, en Vicente López, desde las 19.15 horas.

