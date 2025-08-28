Sebastián Driussi, Joaquín Arzura y Lucas Alario fueron los autores de los goles de aquel día para un Millonario que venía de dejar en el camino a Arsenal de Sarandí por la mínima diferencia. Anteriormente había descartado a Sportivo Rivadavia y a Estudiantes de San Luis.

Los nombres que se repiten en River y Unión, nueve años después

El mencionado encuentro se disputó el 27 de octubre del 2016. Y pese a que en el medio pasaron 3.227 días, hay nombres que se repiten. Sebastián Driussi y Milton Casco, que viene de ser titular en el empate ante Lanús, son dos de los sobrevivientes de aquella jornada.

Por su parte, en el Tatengue también hay un par de jugadores que repetirán su presencia. Estos son Mauro Pittón y Lucas Gamba, quienes fueron de la partida en la caída de su equipo ante el Millonario en Mar del Plata.

Pero esto no es todo. Uno de los datos más llamativos en esta coincidencia de nombres pasa por los directores técnicos. Tanto Marcelo Gallardo como Leonardo Madelón, estuvieron en 2016 y volverán a verse las caras por Copa Argentina en esta edición 2025.