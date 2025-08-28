En Argentina se puede solicitar el carnet de conducir desde los 17 años, siempre y cuando se obtenga el permiso de los padres. Y en España la DGT (la Dirección General de Tráfico) permite a los ciudadanos argentinos (además de a los peruanos y uruguayos) canjear de forma directa el permiso por uno equivalente válido para el país europeo.

Se trata de un trámite sencillo porque es administrativo, es decir, no es necesario aprobar ninguna prueba de aptitud.

La joyita que maneja Franco Mastantuono por Madrid con sus 18 años recién cumplidos

Durante las primeras semanas como jugador del Real Madrid se mostró en dos BMW: uno es un 420d GranCoupe de gasóleo que en Europa se consigue por 58.400 euros y rinde 190 caballos.

420d GranCoupe El BMW 420d GranCoupe es una joyita.

Luego, lució un BMW M4401 XDrive GranCoupé de gasolina, con un precio estimado de 84 mil euros y con 374 caballos de potencia. De igual manera, luego recibirá - él y todo el plantel - un auto correspondiente a la campaña 2025-26 que consiste en un modelo electrificado en función a la política de la marca alemana en cuanto al patrocinio del Real Madrid.

bmw-serie-4-1 El BMW M4401 XDrive GranCoupé: una belleza.

¿Cuándo es el próximo partido de Franco Mastantuono?

Luego de las dos primeras presentaciones del Real Madrid, ahora Franco Mastanuono se prepara para recibir en el Santiago Bernabéu al Mallorca el próximo viernes a partir de las 16.30.

Los Bermellones, así se los conoce por el color rojo de su vestimenta, cayó 3 a 0 frente al Barcelona (sufrió dos expulsados) y en la segunda fecha empató como local por 1 a 1 con el Celta de Vigo.