El encuentro tuvo un sabor especial para Gonzalo Ábrego, capitán y referente del plantel, por haber sido su eventual último partido con la camiseta de Godoy Cruz. Los rumores sobre su inmimente salida a Vélez en este mercado de pases se han acrecentado y podría definirse en los días siguientes la transferencia a Liniers.

Sobre la posibilidad de emigrar nuevamente de club (antes lo había hecho hacia Cremonese), Ábrego respondió: "Hay muchas cosas que se hablan. Para mucha gente mi ciclo está cumplido en Godoy Cruz y yo amo mucho estar acá. Si fue mi último partido, el simple hecho de pensarlo me emociona y me duele por todas las cosas que he pasado acá".