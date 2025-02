Gonzalo Ábrego fue el capitán de Godoy Cruz y el autor del empate ante Platense

"Si no pateo yo, la pelota no entra", se encargó de asegurar Gonzalo Ábrego sobre el remate de media distancia que le dio el empate a Godoy Cruz. El condimento particular de la circunstancia del gol fue que la pelota impactó en el ángulo, rebotó en la espalda del aquero Juan Pablo Cozzani y luego ingresó. Sin embargo, para el volante del Tomba la autoría del empate fue clara.

abrego gol platense.jpeg Gonzalo Ábrego tras el empate ante Platense. Martín Pravata/UNO.

Desde su regreso a Godoy Cruz, Ábrego lleva marcados 4 goles -si se considera el último ante Platense-. Dos en condición de tiro libre (ante Lanús y Central Córdoba en el 2024), uno de cabeza (ante Newells en la Liga Profesional) y el reciente tanto ante el Calamar. El remate de media distancia es algo que naturalmente se le da al mediocampista del Tomba ya que, en el 2023, también marcó por esa vía ante Lanús en una pelota parada.